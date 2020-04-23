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富衛為foodpanda客戶提供免費新冠肺炎保障　住院現金保障每周5,000元（附登記方法）

退休及生活保障 16:58 2020/04/23

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富衛為foodpanda客戶提供免費新冠肺炎保障　住院現金保障每周5,000元（附登記方法）

新冠肺炎疫情持續，富衛香港宣布，推出「#stayhomemoments」活動，為所有foodpanda送遞員和員工提供免費新型冠狀病毒保障，而foodpanda的客戶亦可免費登記此保障。由即日起至5月15日期間，foodpanda員工及客戶可免費登記新冠肺炎保障，包括高達240,000元的住院現金保障及身故保障。

【延伸閱讀】認識新冠肺炎保障——首要知道的4件事

住院現金保障每星期5,000元

由即日起至5月15日期間，合資格人士現居於香港或澳門，年滿18歲或以上的香港或澳門身份證持有人）凡於foodpanda的網站或手機程式中享用有關服務，即可獲取連結至富衛「免費新型冠狀病毒保障」登記網頁。登記程序簡單方便 ，只需輸入由foodpanda提供的推薦碼及填妥網上登記表格即可，客戶可同時登記與其同住的18歲以下子女，免費獲得「#stayhomemoments」新冠肺炎保障。

「#stayhomemoments」新冠肺炎保障包括住院現金保障及身故保障。受保人如於保障期間確診新冠肺炎而需住院，住院期間可享每星期5,000元，長達8星期的住院現金保障，不足一星期亦以一星期計算。一經確診，受保人更可預支4星期住院現金，獲發一筆過20,000元。如受保人不幸於保障期間確診並直接因此病身故，可獲一筆過200,000元的身故賠償。成功申請後的翌日起，保障即時生效，保障期長達45天。

責任編輯：李瑩

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