【定期存款收息】想做高息定存？要注意呢6點！

定期存款是不少穩健人士的收息選擇，因為與其他投資工具比較，定存的風險較低。而大部分的定存計劃的起存額為1萬元，就算本金不多都不怕被拒諸門外。以下就列舉了一些敍造定存的注意事項，開戶前不妨參考一下。

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1. 符合指定戶口要求

不少定存計劃乍看高息，但非所有人都享該優惠利率。不少銀行會為指定的高級客戶提供一個較吸引的利率，以吸納資金。因此，在敍造定存前，要留意相關要求，存戶實際可享利率有可能跟宣傳廣告不一樣。此外，銀行戶口等級亦會影響外幣定存滙率，戶口等級愈高，所得的滙率亦會愈好。

2. 須符合新資金要求

銀行為了吸納資金，一般會為「新資金」提供一個較吸引的利率。而每間銀行對新資金的定義都各有不同，投資者最好事先了解不同銀行的「資格」以享用優惠利率。以恒生為例，其所定義的「新資金」是將客戶最新存款總結餘與30日前的總結餘作比較，所得的增加金額。

如果需要敍造外幣定存並享用較優惠的利率，銀行一般會要求投資者在該行以港元先兌換其他貨幣。不過，渣打銀行只需有等值港元的外幣新資金都可享有優惠利率，毋須在銀行兌換外幣。

3. 是否受存保計劃保障

除了銀行之外，現時一些財務公司亦有提供定期存款服務。而投資者需要小心，因為在該些公司敍造定存並不受50萬元的存款保障計劃所保障。假如相關公司倒閉，客戶或會血本無歸。

存款保障計劃保障範圍覆蓋存放於在香港所有持牌銀行的合資格存款，如果相關銀行倒閉，客戶可獲最高達50萬港元的補償。此計劃涵蓋任何貨幣為單位的合資格存款，不過年期超過5年的定期存款、海外存款及存款以外的金融產品等均不受保障。

4. 提早提取資金

定期存款規定客戶將資金存放在銀行一段指定時間，到期後客戶就可賺取利息。如果存款未到期又要取回本金時，除了損失利息之外，客戶更需要繳交罰款及手續費，例如中銀就要求客戶最少要繳交200港元的手續費。

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5. 外幣定存或有「賺息蝕價」問題

在一般情況下，外幣定存的利率通常較港元定存為高。但是，敍造外幣定存會牽涉滙率因素。當買入的貨幣持續貶值，就會蠶蝕定存所得利息，出現「賺息蝕價」的情況。如果把滙率差價計算在內，外幣定存的利率或與港元定存相若。可參考以下例子︰

年息2.5厘人民幣半年定存 本金 10,000元人民幣（11,082港元*） 利息 125元人民幣 本利和 10,125元人民幣（11,076.75港元#） 滙價變動實際回報 -5.25港元 *2019年10月22日人民幣兌港元的滙率為1.1082； #2020年4月22日人民幣兌港元的滙率為1.0940

6. 電滙及現鈔價的分別

如果想在銀行敍造外幣定存，就先要把港元兌換其他外幣。而銀行設有兩個滙價，分別是電滙價及現鈔價。一般來說，現鈔的兌換價會較電滙價低。以恒生4月23日的加元賣出價為例，電滙價為5.51港元；現鈔價為5.56港元，兩者相差0.05港元。當兌換的金額愈大，差距亦會增加，故投資者宜使用電滙價兌換外幣。

記者：曹佩鈞

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