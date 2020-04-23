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【定期存款】大行減港元定存息 大戶存3個月少賺千元利息

收息攻略 16:55 2020/04/23

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渣打雖略減3個月港元短存0.05厘，但已令大客存800萬元少收1千元利息。

老本靠收息度日者當心，再有大行減低港元定期存款息率，渣打香港今天（4月23日）微削3個月港元定存息0.05厘，新息率為2.25厘。散戶不要輕看行內術語的「5滴」、即0.05厘的少少差別，畢竟渣打的入場費為100萬元，食息族當存款到期後，本來可穩袋5,750元利息；殊不知略減0.05厘後，如今僅收息5,625元，變相驟失一張「紅衫魚」，相當於在亂市下少賺125元。

渣打於4月7日才重推逾兩厘的高息計劃，主要針對全新指定理財戶，上限為800萬元的新資金，倘再以大戶斥最高限額敍造3個月存款來看，按理可賺息4.5萬元；但較兩周前淨袋利息高達4.6萬元，由此推斷間接錯失一張「金牛」、即多達1,000元。

專家指發鈔行帶頭減息，料中小行再跟減，皆因外資熱錢不斷湧港，令銀行水浸，金管局亦4度接錢，遂令業界暫毋須猛撲水鬥高息吸存。

招商永隆銀行司庫蕭啟洪認為，昨晚油價反彈，布蘭特期油重上廿美元大關，美股因此由跌轉升450點。與此同時，紐約疫情稍為緩和，亦帶動港股止跌喘穩；港元拆息亦平穩，港匯仍貼近強方兌換保證範圍。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : 存款收息

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