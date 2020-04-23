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【證券戶口】開證券戶口送滙豐騰訊股票？盤點證券行、銀行開戶迎新優惠

收息攻略 17:33 2020/04/23

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【證券戶口】邊間送滙豐、盈富基金？一文睇晒證券戶口迎新優惠

港股由年初高位接近29000水平，近日回至24000點附近爭持，如想在跌市把握機遇、趁機學習投資理財，可考慮先開立證券戶口。不少證券行及銀行為新證券客戶提供迎新優惠，有部分證券行更會贈送股票，本網搜羅部分證券行及銀行的迎新優惠，助你踏出投資第一步。

【延伸閱讀】【月供基金】同樣都係月供！ 月供MPF恒指基金 回報比月供盈富基金比更好

新客開戶送碎股 有咩要留意？ 

為吸引新客戶開立證券戶口，券商普遍提供較多的迎新優惠，如送股票，銀行一般只提供免佣金及現金回贈等優惠。以耀才證券為例，新客戶由開戶日起計的90天內存入1萬港元或以上，以及完成一宗港股或A股的買入交易（認購新股不計算在內），即可獲20股盈富基金 （02800）

富途證券亦有類似送股優惠，只要新客戶成功開戶，會送贈1股滙豐控股 （00005） 。如新客戶在4月30日前存入2萬港元或以上，富途證券亦會送贈1股騰訊控股 （00700） 予新客戶。

需要注意的是，由於券商贈送的股票不足一手，碎股賣出價或與正股不同。若投資者有意開立證券戶口，亦要留意銀行及券商的條款及細則，以領取迎新優惠。選擇銀行或券商服務時，亦要留意有關機構收費，避免只為迎新優惠而開立戶口。

 

責任編輯：曹佩鈞

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