【移民德國】德國計劃收緊入籍法規 在德出生移民子女未必獲德籍？

▲ 【移民德國】德國計劃收緊入籍法規 移民子女未必獲德籍？

德國傳媒《Die Welt》早前報道，德國內政部為阻止尋求庇護者或外籍人士提供虛假身份，計劃修改移民入籍法規，或會增加外籍人士申請居留德國及移民子女獲得德國籍身份的難度。

【延伸閱讀】【移民德國】【移民德國】德國降低技術勞工申請門檻 工作滿4年即可申請永居

防止移民以虛假身份入籍

報道指，外籍人士在德國居住了8年以上，即符合入籍德國的資格。不過，根據新修訂的法規，移民若曾以假身份居住在德國，居住期間的年數將不再計入申請入籍所需的總年數，即外籍人士需要居留更長時間獲得入籍資格。

法規亦建議更改獲得居留許可的資格，根據新修訂，外籍人士若被發現在德國曾以虛假身份居留，將被剝奪其申請無限或永久居留的資格。當局或會批出有時間限制的居留許可，但是要獲得德國公民身份，則必須具有永久居民身份，意味他們將不能申請入籍德國。新法規規定，要獲得德國永久居民身份，需先確定h向當局提供的身份和國籍資料為準確無誤。

【延伸閱讀】【移民德國】德國醫保制度完善 教育重視啟發天資

增加移民子女入籍要求

新法規亦增加了移民子女入籍的難度。按現時規定，父母如非德國人，只要其中一方已經在德國生活了8年，其子女均可成為德國公民。不過根據新法規，即使移民子女是在德國出生，父母須先證明自己的身份和國籍為真確，其子女才能獲得德國國籍。

法律草案目前正由其他部門審核，須先獲得內閣的批准，才會進入議會審議。

責任編輯：李瑩

========================

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

立即訂閱專享無間斷美股分析