  • 21°C
香港時間 : 2020423日 (四) 18:43
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

負油價盈透撥備近7億會執笠？ 盈透為美國最大券商 市值可比渣打農行

日常開支 17:54 2020/04/23

分享：

原油價格崩盤，紐約期油日前曾見負數。美國券商盈透證券（Interactive Brokers）昨日更宣布，因負油價影響，錄得8,800萬美元（約6.8億港元）撥備。本港投資者或較少聽聞盈透證券，但其實它是一間「響噹噹」的美資證券公司。

「油價負數疫症」會蔓延！大行擔心會傳染至下一種商品！

客戶因期油爆倉 6.8億港元撥備損失

盈透證券（美︰IBKR）表示，公司部分客戶持有紐約期油及歐洲歐洲洲際交易所的原油期貨長倉，負油價導致其客戶損失超過帳戶資產值。該行代表客戶遵守孖展結算要求，確認8,800萬美元（約6.8億港元）的撥備損失。盈透在今次事件中強調，任何預期損失暫不會對其財務狀況造成重大影響。但受事件影響，盈透證券於美國時間4月22日收市跌3.80美元或8.8%，收報39.39美元。

【詳細新聞】中美券商齊損手　中行原油寶客戶傳蝕300億人幣 IB確認輸近7億元

【期油負數】小注900元撈底紐約期油　點知爆倉帳面輸146萬

美國最大電子證券交易公司

盈透證券是美國最大的電子證券交易公司，並在紐交所上市，提供股票、期權、期貨、債券、外匯市場、共同基金、差價合約（CFD）等投資服務。盈透證券業務遍布31個國家，包括加拿大、英國、澳洲、日本、印度等，並為全球200個介紹經紀人（Introducing Broker）提供相應的清算服務。

盈透剛公布2020年第一季的財務報告，收入為5.32億美元，稅前利潤為3.08億美元，擁有31億美元現金。盈透擁逾76萬客戶帳戶，管理逾1,600億美元客戶資產。

以盈透截至昨日的收市價計，市值達163億美元（約1,263億港元），市值超越本港上市的銀行股如渣打 （02888） 的約1,161億港元及農業銀行 （01288） 約955億港元。

位於匹克威克廣場一號大樓的總部。

低佣金作招徠

在盈透證券除了可以買賣港股、美股外，亦可投資全球股票市場，例如英國、德國、新加坡、日本、印度等，亦可以買賣23種貨幣。

近年美股表現強勁，吸引本港不少散戶炒美股，盈透證券的低收費服務引到不少散戶注意。其美股買賣佣金為0.005美元／股（最低1美元，最高交易額的1%），而買賣ETF更是免佣。

想比較買賣美股券商收費，可參考此文

 

責任編輯︰陳啟昌

=====

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：

欄名 : 生活理財

最新專欄文章 更多

【失業資助】渣打捐1000萬助劏房戶交租 每戶資助5000元今日起接受申請
今日
【失業資助】渣打捐1000萬助劏房戶交租 每戶資助5000元今日起接受申請
【出糧戶口】轉用銀行出糧戶口食息 邊間銀行有額外2%存款年利率？
2020/04/22
【出糧戶口】轉用銀行出糧戶口食息 邊間銀行有額外2%存款年利率？
【油價暴跌】負油價就以為入油可賺錢？ 搞清原油同汽油概念先
2020/04/21
【油價暴跌】負油價就以為入油可賺錢？ 搞清原油同汽油概念先
【網購優惠】4大網上超市平台 一文看清免運要求及優惠
2020/04/21
【網購優惠】4大網上超市平台 一文看清免運要求及優惠
【油價暴跌】汽車油價「加快減慢」 香港車用汽油價格貴絕全球
2020/04/21
【油價暴跌】汽車油價「加快減慢」 香港車用汽油價格貴絕全球
證券商 股票 美股 紐約期油 美國

下一篇文章

【小心中伏】網民誤信假「Netflix」電郵 信用卡遭盜用損失近2萬元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【失業津貼】失業除了可申請綜援外 還有甚麼社會保障提供援助？
【失業津貼】失業除了可申請綜援外 還有甚麼社會保障提供援助？
【失業資助】渣打捐1000萬助劏房戶交租 每戶資助5000元今日起接受申請
【失業資助】渣打捐1000萬助劏房戶交租 每戶資助5000元今日起接受申請
【港產口罩】Maskology學童口罩今午12時預售 每盒50個裝低至120元（附預購連結）
【港產口罩】Maskology學童口罩今午12時預售 每盒50個裝低至120元（附預購連結）
【口罩供應】一田eShop 今日起至周四早上10時開售口罩（附購買教學）
【口罩供應】一田eShop 今日起至周四早上10時開售口罩（附購買教學）
【港產口罩】香港人口罩開放預售 每盒50個裝售135元 （附預購網址）
【港產口罩】香港人口罩開放預售 每盒50個裝售135元 （附預購網址）
【口罩返貨】日本城指定200間分店售小童口罩 睇實全港連鎖店供貨詳情（不斷更新）
【口罩返貨】日本城指定200間分店售小童口罩 睇實全港連鎖店供貨詳情（不斷更新）