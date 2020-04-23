負油價盈透撥備近7億會執笠？ 盈透為美國最大券商 市值可比渣打農行

原油價格崩盤，紐約期油日前曾見負數。美國券商盈透證券（Interactive Brokers）昨日更宣布，因負油價影響，錄得8,800萬美元（約6.8億港元）撥備。本港投資者或較少聽聞盈透證券，但其實它是一間「響噹噹」的美資證券公司。

「油價負數疫症」會蔓延！大行擔心會傳染至下一種商品！

客戶因期油爆倉 錄6.8億港元撥備損失

盈透證券（美︰IBKR）表示，公司部分客戶持有紐約期油及歐洲歐洲洲際交易所的原油期貨長倉，負油價導致其客戶損失超過帳戶資產值。該行代表客戶遵守孖展結算要求，確認8,800萬美元（約6.8億港元）的撥備損失。盈透在今次事件中強調，任何預期損失暫不會對其財務狀況造成重大影響。但受事件影響，盈透證券於美國時間4月22日收市跌3.80美元或8.8%，收報39.39美元。

【詳細新聞】中美券商齊損手 中行原油寶客戶傳蝕300億人幣 IB確認輸近7億元

【期油負數】小注900元撈底紐約期油 點知爆倉帳面輸146萬

美國最大電子證券交易公司

盈透證券是美國最大的電子證券交易公司，並在紐交所上市，提供股票、期權、期貨、債券、外匯市場、共同基金、差價合約（CFD）等投資服務。盈透證券業務遍布31個國家，包括加拿大、英國、澳洲、日本、印度等，並為全球200個介紹經紀人（Introducing Broker）提供相應的清算服務。

盈透剛公布2020年第一季的財務報告，收入為5.32億美元，稅前利潤為3.08億美元，擁有31億美元現金。盈透擁逾76萬客戶帳戶，管理逾1,600億美元客戶資產。

以盈透截至昨日的收市價計，市值達163億美元（約1,263億港元），市值超越本港上市的銀行股如渣打 （02888） 的約1,161億港元及農業銀行 （01288） 約955億港元。

▲ 位於匹克威克廣場一號大樓的總部。

低佣金作招徠

在盈透證券除了可以買賣港股、美股外，亦可投資全球股票市場，例如英國、德國、新加坡、日本、印度等，亦可以買賣23種貨幣。

近年美股表現強勁，吸引本港不少散戶炒美股，盈透證券的低收費服務引到不少散戶注意。其美股買賣佣金為0.005美元／股（最低1美元，最高交易額的1%），而買賣ETF更是免佣。

想比較買賣美股券商收費，可參考此文。

責任編輯︰陳啟昌

=====

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：