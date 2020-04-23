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【最怕改壞名】如果想子女有錢　千祈唔好叫Chris同Karen？

知識內涵 18:26 2020/04/23

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【最怕改壞名】如果想子女有錢　千祈唔好叫Chris同Karen？

俗語有云「唔怕生壞命，最怕改壞名」，有父母甚至更會請堪輿學家為子女取名，希望子女未來的生活一帆風順，這個習慣原來東西方也一樣。外媒報道，外國投資平台eToro早前分析了1,200萬個用戶數據，統計過去12個月哪些名字的人投資回報最佳。如果想子女財運順遂，為子女改英文名字前不妨參考一下。

【延伸閱讀】【理財規劃】想成為百萬富翁？要先摒棄呢4個想法

eToro根據1,200萬名用戶中有透露名字的帳戶表現作分析，找出投資回報表現最佳及最差的人士叫甚麼名字。結果發現，叫Andrew的男性及Anna的女性在過去一年中取得最佳的投資表現。其他名字如Sam、Alex、Maria及Laura在投資上的表現亦不俗。今年想幫子女改個財運亨通的英文名字，仲可以睇埋其他投資表現唔錯嘅人叫咩名嘞：

投資回報較佳的名字*
男性名字 女性名字
1. Andrew 1. Anna
2. Sam 2. Maria
3. Alex 3. Laura
4. Christopher 4. Helen
5. Darren 5. Sarah
*根據eToro用戶數據所得

有最好自然有最差，咁邊個投資成績最差？「黑仔」之最係Ali及Karen，其他投資回報表現唔好嘅仲有大家都好熟悉嘅名字，包括Chris、Lisa、Jennifer等。父母或者要諗諗，避開唔好幫子女改呢啲名。

投資回報較差的名字*
男性名字 女性名字
1. Ali 1. Karen
2. Rob 2. Claire
3. Dan 3. Lisa
4. Chris 4. Jennifer
5. Dominic 5. Rachel
*根據eToro用戶數據所得

eToro英國董事總經理Iqbal V. Gandham表示，名字不只是用作區分不同人，更會影響別人對你的看法。

而不少研究發現名字與個人發展有莫大關係。澳洲墨爾本大學、比利時魯汶大學以及美國紐約大學2012年的一項研究發現，容易發音的名字，擔任高層職位的機會較高。此外，美國馬凱特大學2008年進行的一項研究發現，名字普通的人被錄取的機會較名字特別的人為高。

 

責任編輯：曹佩鈞

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