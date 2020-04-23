▲ 【小心中伏】網民誤信假「Netflix」電郵 信用卡遭盜用損失近2萬元 -

新冠肺炎疫情下，不少市民實行居家抗疫，宅在家中煲劇，帶挈串流影視平台Netflix付費用戶今年首季新增1,577萬名，總用戶達1.83億名。不過，有不法分子利用Netflix的熱潮乘機行騙，假冒Netflix向用戶發放電郵騙取信用卡資料。有網民在討論區上分享，因誤信假電郵而遞交信用卡資料，收到短訊通知後才發現信用卡遭盜用，共損失近2萬元。

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誤信假冒電郵 信用卡遭盜用

事主在討論區發文，指自己收到「Netflix」的電郵，通知其帳戶的自動繳費失敗，要求更新其信用卡資料，否則會中止他的訂閱。由於電郵與Netflix官方的設計相似，事主不虞有詐，便點擊電郵的連結填寫信用卡資料。後來不斷收到短訊通知，指信用卡有多筆簽賬，他到網上銀行查詢記錄，才發現有5筆可疑簽賬，分別來自台灣及杜拜等地，總共約2萬多元。

事主通知信用卡中心，信用卡中心將個案列作爭議交易，但信用卡中心指，由於事主曾「授權」予假網站用一次性密碼，因此會視作「自願」交易，並要求事主連本帶利繳還卡數，事主其後報警處理。

不少網民分享，自己也曾收到類似的電郵，並以經驗提醒網民可經由寄件者的電郵地址、有否可疑網址及英文文法上的錯誤來分辨真假，如擔心帳戶繳費失敗，應直接到官網查詢，避免點擊不明來歷的網址。

▲ 網民分享收到類似手法的Netflix假電郵。（網上圖片）

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Netflix曾籲提防假電郵 教用戶分辨真假

Netflix早於2017年，就類似的郵件騙案公開提醒用戶。Netflix的官方網頁強調，不會在電郵內要求用戶提供信用卡號碼、銀行帳戶資料及Netflix密碼，亦不會透過第三方廠商或網站要求付款。用戶如收到可疑電郵，亦可主動向Netflix舉報。

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信用卡被盜 應如何處理？

根據銀行營運守則，持卡人應在結單日期起計60日內向發卡機構報告結單內的任何未經授權交易。發卡機構也應提醒持卡人，發卡機構保留權利，如持卡人沒有在指定期限內報告任何未經授權交易，發卡機構即可視有關的結單為正確的。

如果信用卡持有人發現有未經授權的交易時，應立即聯絡發卡銀行，舉報有可疑交易，並取消信用卡（cut卡），防止他人再進行交易。同時，持卡人亦應報警備案。

責任編輯：李瑩

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