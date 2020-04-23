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【危疾保險】十大終身危疾保排名 邊隻性價比最高最啱你？

博客 13:19 2020/04/23

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【危疾保險】十大終身危疾保排名 邊隻性價比最高最啱你？

新冠肺炎蔓延，令不少消費者重新審視自己在健康方面的保障缺口。危疾保險保障指定疾病，若受保人確診符合保單定義的疾病，便可得到一筆過的賠償，金額視乎疾病的嚴重程度而定。至於新型冠狀病毒肺炎，暫時並未納入危疾保險的保障範圍，除非新冠肺炎觸發其他受保的疾病，受保人才可獲賠。雖然危疾保險不會直接保障新冠肺炎，但若不幸中招後才投保危疾，屆時保險公司亦有可能增加保費或不保事項，所以要趁健康時買保險，不無道理。

【延伸閱讀】強制檢疫家居隔離　新冠肺炎保險額外保障都有得賠？

10Life定期檢視市場近50個終生危疾保險產品，計算出終身危疾產品的評分。由於男女的保費、發病及索償情況不同，所以評分會分開男性及女性來顯示。

萬通、宏利及保誠皆推出新產品　

從上圖看，2020年第1季的終生危疾保險產品跟上季的綜合排名十分相似。當中只有一個新產品打入10大排名，就是萬通保險YF Life的首選健康保500+，產品賣點是對癌症、心臟病及中風作多次保障（最多5次）、及持續癌症現金津貼（治療期間每月可獲取1%的基本保障額，最多180%，相等於15年）。在10Life評分上，首選健康保500+的癌症、心臟病、中風的保障都有8分以上，受惠於其指定早期疾病（如原位癌、早期中風、冠狀動脈血管成形術）及第二次嚴重疾病 （癌症、心臟病、中風）的賠償倍數。 所以，首選健康保500+擠身綜合排名中男性第3位，及女性第4位。

【延伸閱讀】認識新冠肺炎保障——首要知道的4件事

說到新產品，其實宏利亦推出悠然危疾保 ，綜合排名排第11位（男）及13位（女），而針對癌症保障的排名，卻佔據男性第1位，及女性第2位，因為它對早期、及第一次癌症的賠償倍數佔優；另一矚目產品，定必要數保誠危疾加護保II，由男神古天樂代言，廣告高質有趣，產品綜合排名為第22位（男）及33位（女）。今次篇幅所限，下次會作更深入分析。

分析賠償倍數及條款　評分反映產品的性價比

10Life評分建基於癌症、心臟病、中風三大疾病的分析，它們佔超過9成的危疾保險索償；我們會計算這些疾病的賠償倍數（槓桿），即賠償額與每年保費的關係。所以，10Life評分高的危疾產品，性價比亦佔優。另外，我們亦深入了解保險公司對癌症、心臟病、中風的條款，對模糊、嚴格、及等候期較長等不利索償的定義進行扣分。

除三大危疾外，我們亦計算多重危疾的賠償倍數。雖然市場上的不少產品都標榜很多次賠償，但暫時未有數據去支持病得重、病不死、又不停病的情況有多普遍，所以，我們會計算多達14個危疾組合當中，第2次索償的賠償倍數，這是較有可能發生的情況。所謂危疾組合，舉例，第1次確診癌症，等候期後第2次患心臟病，後者的賠償倍數會反映在多重危疾保障的分數。

至於男女分數稍為不同，這因為男女於保費、部分危疾的發病及索償情況不同所致，舉例，冠心病於男性較普遍，女性則有較多的癌症索償。所以，我們會因應性別調節癌症、及心臟病的比重。

 

【文章來源：10Life；已獲授權轉載。原題：【危疾保險】2020年第1季Top 10產品　分男性及女性的評分

10Life是個保險比較平台，為用戶提供專業及中立的保險資訊。10Life團隊有精算師、保險產品專家及醫生顧問，致力解構各種複雜的保險產品。我們着重對消費者重要的因素，釐訂保險產品的評分準則，透過客觀的數據分析，計算出保險產品的評分。

撰文 : 10Life

欄名 : 保險解碼

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