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助市民分擔困苦 銀行可暫停按揭供款

日常開支 19:00 2020/04/25

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助市民分擔困苦 銀行可暫停按揭供款

本港失業率升至4.2%，逾9年新高，超過16萬打工仔連生計成疑，又要應付每月的按揭供款，更是捉襟見肘，壓力更大。非常時期需非常措施，港府及銀行界應可參考外國經驗，研究讓有困難的業主，可選擇暫停按揭供樓幾個月，兼不降信貸評級，而供樓者則相應延長未來的供樓期數。銀行並沒有損失，更可展示與市民共度時艱的善意。

【失業率創9年高】失業人士可申請哪些抗疫援助？

多國已容許業主遲還款

據金管局統計，去年底港人的家庭負債佔本地生產總值比率，已升至80.4%，逾半屬樓按，新一季隨時雙雙破頂。目前，本地銀行幾已全部容許業主「還息不還本」至少6個月，有調查顯示正在艱苦供樓的港人，始終最想延後所有還款，即所謂「按揭假期」，那亦是不少歐美政府與銀行商議出來的最後選項。

英國上月中公布，銀行會容許業主推遲償還按揭3個月，且不影響今後信貸評級；新西蘭及比利時隨後亦延遲財困人士還款半年；新加坡金管局月初的新指引，更准許延期至年底。

跟歐美比較，港人理財作風素來穩健，壞帳比率較低。即使有半年社會運動拖累經濟，本地銀行去年底的按揭拖欠比率仍僅0.03%，約為新加坡同期的十分一。與其要費力逆市賣掉銀主盤，並出現壞帳損失，銀行何不讓收入受挫的業主略為歇息！

【延伸閱讀】疫情下的按揭考慮

銀行分擔困苦 港人拖欠風險低

參照外國的按揭假期計劃，銀行普遍仍能計算欠款利息，故不太拖累盈利，僅減慢現金回籠，新西蘭更因而降低了銀行資本要求。以星洲為例，獲准「放假」的業主，僅佔全國按揭總額約3%，本地銀行推相類措施的成本有限，卻能解決業主燃眉之急。

只有當疫情失控，像英國現在多達120萬或九分一按揭借款人想放按揭假期，銀行潛在的損手風險才會驟升。眼下港銀是否願意延遲收取按揭還款，多少取決港府牙力。

（節錄）

【全文︰銀行助市民解困 可暫停按揭供款

 

責任編輯：劉婉雯

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欄名 : 按揭小知識

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