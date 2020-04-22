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【港產口罩】Maskology學童口罩明午預售 每盒50個裝低至120元

消費錦囊 19:20 2020/04/22

分享：

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情持續蔓延，口罩成為重要防疫產品。本地口罩生產商「Maskology口罩．學」宣布，將於明日（23日）起預售學童口罩，每盒50個裝低至120元。

「Maskology口罩．學」宣布，將於明日（23日）中午12時預售學童口罩，需最少預購2盒，平均每盒售價低至120元。口罩分首輪及次輪發貨，首輪預計5月下旬至6月發貨，次輪則預計7月發貨。購買口罩更會獲贈口罩「存盒」及「耳後唔痛」護耳扣，數量有限，送完即止。

「Maskology口罩．學」指，其產品規格為一次性三層過濾學童口罩，外層為PP不織布防潑水；中間過濾層為熔噴不織布，阻隔及過濾細菌病毒；內層為PP不織布舒適柔軟、透氣度高，減少焗熱感覺保持呼吸暢順。

預訂選項及售價：

以下三選一：

  • 首輪發貨：兩盒270元（獲贈口罩「存盒」及「耳後唔痛」護耳扣各一個），預計5月下旬至6月發貨。
  • 次輪發貨：兩盒240元（獲贈口罩「存盒」及「耳後唔痛」護耳扣各一個），預計7月發貨。
  • 首輪+次輪發貨：四盒優惠價470元（獲贈口罩「存盒」及「耳後唔痛」護耳扣各兩個），其中兩盒預計5月下旬至6月發貨、另外兩盒預計7月發貨。

預訂連結：「Maskology口罩．學」

預訂方法

  • 成功登入後輸入電郵地址登記。
  • 成功登記後，購買連結將於三小時內發送至已登記之電郵地址。
  • 購買連結於當日有效（即顧客須於4月23日晚上11時59分或之前完成選購及付款）。
  • 每組購買連結及購買碼只可進行一次交易。

付款方式

PayMe、FPS 轉數快、信用卡（VISA、MasterCard、American Express）、ApplePay、Google Pay

產品規格

一次性三層過濾學童口罩，外層為PP不織布防潑水；中間過濾層為熔噴不織布，阻隔及過濾細菌病毒；內層為PP不織布舒適柔軟、透氣度高，減少焗熱感覺保持呼吸暢順

  • 級別：BFE ≥ 99%
  • 尺寸：145mm x 95mm
  • 顏色：藍色
  • 包裝：每盒50個，分兩個可重封包裝袋，每袋25個，保持衛生
  • 產地：香港生產及包裝，廠房無塵車間達「ISO14644-1 Class 8」標準

責任編輯：李瑩

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欄名 : 消費錦囊

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