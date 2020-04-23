【港產口罩】Maskology學童口罩今午12時預售 每盒50個裝低至120元（附預購連結）

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【口罩返貨】日本城指定200間分店售小童口罩 睇實全港連鎖店供貨詳情（不斷更新）
新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情持續蔓延，口罩成為重要防疫產品。本地口罩生產商「Maskology口罩．學」宣布，將於明日（23日）起預售學童口罩，每盒50個裝低至120元。
「Maskology口罩．學」宣布，將於明日（23日）中午12時預售學童口罩，需最少預購2盒，平均每盒售價低至120元。口罩分首輪及次輪發貨，首輪預計5月下旬至6月發貨，次輪則預計7月發貨。購買口罩更會獲贈口罩「存盒」及「耳後唔痛」護耳扣，數量有限，送完即止。
「Maskology口罩．學」指，其產品規格為一次性三層過濾學童口罩，外層為PP不織布防潑水；中間過濾層為熔噴不織布，阻隔及過濾細菌病毒；內層為PP不織布舒適柔軟、透氣度高，減少焗熱感覺保持呼吸暢順。
預訂選項及售價：
以下三選一：
預訂連結：「Maskology口罩．學」
預訂方法
付款方式
PayMe、FPS 轉數快、信用卡（VISA、MasterCard、American Express）、ApplePay、Google Pay
產品規格
一次性三層過濾學童口罩，外層為PP不織布防潑水；中間過濾層為熔噴不織布，阻隔及過濾細菌病毒；內層為PP不織布舒適柔軟、透氣度高，減少焗熱感覺保持呼吸暢順
責任編輯：李瑩
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欄名 : 消費錦囊