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Maskology今午12時預售學童口罩　HeSheEat指定菜式買一送一

消費錦囊 07:00 2020/04/23

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. Maskology：今午12時預售學童口罩

本地口罩生產商「Maskology口罩．學」宣布，將於今日（23日）起預售學童口罩，每盒50個裝低至120元。

預購連結

詳情：【港產口罩】Maskology學童口罩明午預售 每盒50個裝低至120元

2. HeSheEat：指定菜式買一送一

HeSheEat推出買一送一優惠，適用於星期一至日的堂食或外賣，旺角店為全日供應、而荃灣店則由下午5時30分開始。如享用買一送一優惠，必須惠顧最少2款主餐牌飲品及食品（買一送一菜式不計算在內）。客人可選擇指定主菜，而買一送一將贈送價錢最低之菜式。所有價格均需加10%服務費。

旺角分店

荃灣分店

  • 旺角分店：白布街22號地下4號舖
    電話： 55713056
  • 荃灣分店：荃灣綠楊坊地下G15-16號舖
    電話： 27931688

3. 麥當勞：買炒雙蛋系列套餐送威露士搓手液

由4月14日至5月11日，顧客凡於星期一至五購買炒雙蛋系列套，即可獲贈指定禮品，包括兩支20毫升威露士免洗搓手液連矽膠鎖匙扣（4月14至17日、4月20至24日及4月27日），以及一支50毫升威露士免洗搓手液連矽膠鎖匙扣（4月28至29日、5月4至8日及5月11日）。

 

撰文：hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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