▲ 台網民小注900元撈底紐約期油 結果爆倉帳面輸146萬

油價暴跌，令油價、期油、負油價等成為網絡熱搜關鍵字。有「勇士」圖撈底搏反彈，小注900元撈底紐約期油，點知負油價令他直接爆倉！今次趁油價下跌的「撈底」行動，令他爆倉輸過百萬！

968港元撈底期油 最終輸146萬港元

有台灣網民在4月21日凌晨時份在討論區發帖表示，他以0.025美元買進5月小輕原油10口，但不料油價跌至負數，期貨已經結算，結算價是-37美元，網民於是問：「全部本金賠掉還不夠，有大大知道後續該怎麼處理嗎？」。

根據該名網民上載的截圖，顯示他以每桶0.025美元價格買入10張5月到期的迷你紐約期油合約，以每張合約500桶計算，他共投入125美元（約968港元），之後5月紐約期油跌至-37.63美元收市，該名網民的帳面價值跌至-18.8萬美元（約-146萬港元）！

其他網民大呼「要畢業了」（即是「玩完」的意思）。該名網民又稱，紐約期油現負數期間，券商系統沒出現報價，因此不能交易。其他網民則表示，券商不能提供交易，應責是他們負責。最終結果是如何，該網民則沒有交代。

盈透證券客戶爆倉 公司蝕8,800萬美元

不過，該名網民不是唯一例子！美國最大證券商Interactive Brokers（盈透證券）就宣布，由於5月紐約期油跌至-37.63美元，公司部分客戶持有的芝加哥商業交易所和歐洲洲際交易所的原油期貨長倉的損失超過其賬戶資產值，盈透證券代表客戶遵守孖展結算要求，確認公司出現8,800萬美元（約6.8億港元）的臨時性虧損。但盈透強調，任何預期損失暫不會對其財務狀況造成重大影響。

責任編輯︰陳啟昌

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