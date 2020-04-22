【定期存款】大眾財務半年港元定存 享2.25厘息

▲ 大眾財務今天減3個月及半年港元定存息0.1厘，但旗下半年期仍享2.25厘仍高踞同期榜首。

追息族再傳來噩耗，因素來擅打高息牌的大眾財務，今天（4月22日）下調港元定存中短息，當中3個月及半年期雙雙調低0.1厘，致令3個月的新息率為2.1厘，半年期存息則新報2.25厘。上周三（15日）大眾財務已把一年港元定存息驟劈0.55厘，至低見1.8厘。

猶記得今年初大眾財務的半年及1年港元定存存息曾高見2.625厘，以入場費50萬元計，本來老本靠食息的避險人士，一年可穩袋逾萬三元利息、實數是13,125元，半年期則坐享6,562元利息。可是，事隔短短4個多月，以今天一年存息僅報1.8厘，累計調低0.825厘後，相同銀碼一年只收息9,000元，食息族間接少袋4,125元。

同樣半年期亦因累減0.375厘後，令利息驟削937元，僅得5,625元落袋，眼下在油價災劫後引爆的亂市，無疑為防守派人士帶來衝擊，令其在減息潮下少收一大截利息。

計及昨天（21日）兩間中資行鬥減港元定期存款息率，這兩天共4行鬥減息，東亞 （00023） 今天更把兩厘息下架。昨天兩中資行齊向3個月等較短存埋手，專家預計短存將變重災區，業界在水浸下，令短期存款暫易減難加。

比併市面所有定存，目前3個月期以工銀亞洲的4.2厘居首，入場門檻為1,000元。以6個月期來看，即使大眾財務再減息，不過，大眾財務以2.25厘仍高踞同期「高息王」的榜首。

另方面，綜觀昨天的戰況，集友把38天的年息略減0.07厘，至1.88厘，優惠至下周一（27日）截止。同日招商永隆亦削3個月或以下的短息，如兩個月期狠削0.35厘，至1.85厘；至於1個月及3個月則齊降0.2厘，令3個月期的新息率僅險守兩厘大關，1個月則新報1.55厘。

招商永隆銀行司庫蕭啟洪指，美股受油價持續插水而急跌，復添美國的確診人數單日再升近4萬人，亦拖累美股全日急挫逾630點。尚幸港元拆息卻沒有大幅波動，而港滙再觸及7.75的強方兌換保證範圍，令銀行結餘將上升至近650億元，相信主因是息差帶動，現時1個月港美息差約90基點。

金管局連續兩天要3度「接錢」，沽港元接美金，正因市場水浸，港元1個月拆息續偏軟，今天報1.54厘，大中小行亦絕不手軟，順勢減港元定存息。

此外，東亞今天連環下調不同存期的年息，更撤兩厘息，當中減幅較大是3個月期，削0.1厘至1.9厘。半年期也微降0.05厘，新息率跟3個月看齊，同樣報1.9厘。至於138天（4.6個月）則調低0.04厘，新報1.81厘。

東方匯理銀行環球金融市場部新興市場策略師張敬勤預計，在全球鬥放水兼減息的宏觀大環境下，按理港元拆息的整體走勢亦向下，而金管局經歷兩天合共3度注資逾58.9億元，本周五（24日）銀行總結餘亦驟增至約649.74億元。再者，金管局開始縮減票據，變相令5月中將驟增流動性兩百億元，凸顯市面銀根鬆動。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪