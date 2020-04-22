▲ 【移民加拿大】疫情影響加國移民局服務 移民人士換證服務受阻

加拿大移民局受新冠肺炎疫情影響，暫停了不少非緊急服務，更換加拿大永久居民卡（Canada Permanent Resident Card）的服務亦有延遲。有移民人士因疫情影響，3月初遞交更換居民卡申請後，至今仍未獲回覆。

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據外媒Yorkregion報道，移民人士李先生（音譯，Adam Li）因疫情影響，無法更換永久居民卡；李先生的居民卡將於今年9月到期，於3月初向移民局提交續簽申請。惟及後加拿大的疫情急轉直下，申請遲遲未獲批。

交申請個多月 未有回音

據移民局網站的資料，換領居民證一般需25個工作天，惟李先生遞交文件已一個半月，仍未取得新的居民卡，他亦無法在網上查看申請進度。不過，李先生稱自己滿足在過去的5年內住滿2年的永久居留條件，故認為申請不獲批的機會微。

多倫多的持牌移民顧問Dominic Suen認為，如事主有迫切需要，可聯絡移民局並解釋要急需換領居民卡的原因，但不代表可以立即領取一張新的居民卡。

新冠肺炎在中國農曆新年期間擴散，當時不少加拿大永久居民回中國探親，並滯留當地。如果他們想返回加拿大，或可選擇申請加拿大永久居民旅行證件（Permanent Resident Travel Document， PRTD）。

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甚麼是PRTD？

加拿大永久居民旅行文件是一份臨時文件，讓有資格獲得永久居留權的人再次進入加拿大。申請人必須在過去的5年內於加拿大住滿2年，才可以申請PRTD。

如果無法在永久居民卡到期前回到加拿大，在過去5年內沒有住滿730天的話，也可以申請PRTD。Suen亦建議申請人附上信件，說明是受新冠肺炎影響，故無法及時返回加拿大，否則，有可能會失去永久居民身份。

責任編輯：曹佩鈞

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