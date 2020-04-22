  • 20°C
香港時間 : 2020422日 (三) 19:49
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【搵工轉行攻略】失業搵工好惆悵？求職必備6大技巧

職場 18:51 2020/04/22

分享：

【搵工轉行攻略】失業搵工好惆悵？求職必備6大技巧 -

新冠肺炎疫情持續蔓延，本港經濟備受打擊，今年1月至3月失業率創9年新高，升至4.2%。經濟低迷下，不少企業暫時招聘，失業率高企下，求職難度大增。如不幸失業，求職時有甚麼方法可脫穎而出？《福布斯》（Forbes）專欄作家Heidi Lynne Kurter就為求職者提出以下建議。

【延伸閱讀】【點寫CV】求職搵工　學寫一份「甜過初戀」的CV

1. 保持樂觀心態

不少人都希望能夠盡快找到工作，因而造成心理壓力。求職時應重視質量多於數量。如求職時感到壓力，可透過散步及適當地休息放鬆心情，保持耐性去找合適自己的工作，避免因受到壓力影響表現。

此外，不少人或會因求職過程太長，在絕望之下接受第一份工作機會。不過，輕易地接受工作機會，或會選擇到不合適自己的公司。因此，在面試時要提出具體的問題，了解公司工作文化及工作內容，才能避免「中伏」。

2. 善用網上平台建立人際網絡

疫情之下，人與人之間的見面或會減少，但只要善用網上平台，亦可維繫人脈關係。以求職社交平台LinkedIn為例，求職者可以利用平台尋求感興趣的公司及機會，並與該部門或公司工作的人聯繫。LinkedIn有近80％的新職位未曾公開發布，因為那些職位均是透過人際網絡找到或為合適的人才而創建。除了LinkedIn外，求職者也可透過在招聘平台設定新職位提醒，從而獲得最快最新的工作消息。

【延伸閱讀】【搵工。轉工】失業轉行有咩選擇？5大受惠疫情行業

3. 積極跟進面試結果

部分行業或會因疫情而增聘人手，如本港的網購平台HKTV mall，最近正招聘物流及客戶服務等人手大量招聘下，或會導致人力資源部門工作量大增。求職者在面試時可問面試官何時可得到回音，然後根據答案，如未在該日期之前收到答覆，可主動向公司查詢，以免錯失工作機會。

4. 建立個人「品牌」

失業率高企，求職難度大增，求職者可透過建立個人品牌脫穎而出。僱主可能會透過Google搜尋求職者的背景，求職者應在簡歷或求職信以外，利用網上平台來展示自己的技能，包括創立社交專頁、創作YouTube影片、撰寫網誌或設計網站等，讓僱主能更了解你的才能及風格。

5. 提升個人技能

居家抗疫期間，為求職者提供充足的機會，透過網上課程來提升技能。不少外國知名大學如哈佛大學、麻省理工學院和耶魯大學就透Class Central提供免費課程，求職者可透過網上學習，培養在職場上具有競爭力的技能及知識

6. 針對職位撰寫簡歷

人力資源部門通常會收到大量的求職者的簡歷，未必會花時間仔細閱讀每份簡歷。因此，求職者應該重質不重量，針對應聘職位而撰寫及設計每份簡歷，重點提出符合職位的經驗，盡量清晰易明。

 

責任編輯：李瑩

============

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：https://bit.ly/2X5LdZI 

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

欄名 : 職場百科

相關文章

經濟環境差　企業要裁員　突然失業點算好？緊記8件事幫你搵工重新出發
2020/03/30
經濟環境差　企業要裁員　突然失業點算好？緊記8件事幫你搵工重新出發
【搵工】失業率再創9年新高！想搵多份收入有咩揀？中移動聘時薪80元兼職客戶服務聯繫員（內附更多兼職招聘）
2020/04/21
【搵工】失業率再創9年新高！想搵多份收入有咩揀？中移動聘時薪80元兼職客戶服務聯繫員（內附更多兼職招聘）
【本港失業率】失業率創新高　搵工要先自我增值　「特別‧愛增值」計劃有咩讀？唔符合資格仲有咩選擇？
2020/04/20
【本港失業率】失業率創新高　搵工要先自我增值　「特別‧愛增值」計劃有咩讀？唔符合資格仲有咩選擇？

最新專欄文章 更多

【高官任命】入境處處長曾國衞升職成局長 月薪最少增7.5萬元
今日
【高官任命】入境處處長曾國衞升職成局長 月薪最少增7.5萬元
【搵工】失業率再創9年新高！想搵多份收入有咩揀？中移動聘時薪80元兼職客戶服務聯繫員（內附更多兼職招聘）
2020/04/21
【搵工】失業率再創9年新高！想搵多份收入有咩揀？中移動聘時薪80元兼職客戶服務聯繫員（內附更多兼職招聘）
Zoom爆保安漏洞醜聞 Zoom以外的多人視像會議選擇 有幾隻係免費
2020/04/20
Zoom爆保安漏洞醜聞 Zoom以外的多人視像會議選擇 有幾隻係免費
【本港失業率】失業率創新高　搵工要先自我增值　「特別‧愛增值」計劃有咩讀？唔符合資格仲有咩選擇？
2020/04/20
【本港失業率】失業率創新高　搵工要先自我增值　「特別‧愛增值」計劃有咩讀？唔符合資格仲有咩選擇？
【HKDSE】文憑試一試定生死？多元教育助學生覓出路
2020/04/18
【HKDSE】文憑試一試定生死？多元教育助學生覓出路
求職攻略 失業 失業率 網上學習 耶魯大學 麻省理工學院 哈佛大學 Linkedin 肺炎 新冠肺炎

下一篇文章

【高官任命】入境處處長曾國衞升職成局長 月薪最少增7.5萬元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【高官任命】入境處處長曾國衞升職成局長 月薪最少增7.5萬元
【高官任命】入境處處長曾國衞升職成局長 月薪最少增7.5萬元
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【Freelance】失業率升賺外快增收入 做外賣App送餐員有咩要求？人工幾多？
【Freelance】失業率升賺外快增收入 做外賣App送餐員有咩要求？人工幾多？
【失業救濟金】經濟衰退失業率上升　各地失業救濟金金額一覽
【失業救濟金】經濟衰退失業率上升　各地失業救濟金金額一覽
檢閱五大紀律部隊起薪點　比併員佐級、主任級薪酬
檢閱五大紀律部隊起薪點　比併員佐級、主任級薪酬
【搵工】失業率再創9年新高！想搵多份收入有咩揀？中移動聘時薪80元兼職客戶服務聯繫員（內附更多兼職招聘）
【搵工】失業率再創9年新高！想搵多份收入有咩揀？中移動聘時薪80元兼職客戶服務聯繫員（內附更多兼職招聘）