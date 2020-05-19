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【失業搵工】失業搵工好惆悵？求職必備6大技巧

職場 18:26 2020/05/19

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【搵工轉行攻略】失業搵工好惆悵？求職必備6大技巧 -

新冠肺炎疫情打擊本港經濟，最新失業率升至5.2%。經濟低迷下，不少企業暫時招聘，失業率高企下，求職難度大增。如不幸失業，求職時有甚麼方法可脫穎而出？《福布斯》（Forbes）專欄作家Heidi Lynne Kurter就為求職者提出以下建議。

【延伸閱讀】【點寫CV】求職搵工　學寫一份「甜過初戀」的CV

1. 保持樂觀心態

不少人都希望能夠盡快找到工作，因而造成心理壓力。求職時應重視質量多於數量。如求職時感到壓力，可透過散步及適當地休息放鬆心情，保持耐性去找合適自己的工作，避免因受到壓力影響表現。

此外，不少人或會因求職過程太長，在絕望之下接受第一份工作機會。不過，輕易地接受工作機會，或會選擇到不合適自己的公司。因此，在面試時要提出具體的問題，了解公司工作文化及工作內容，才能避免「中伏」。

2. 善用網上平台建立人際網絡

疫情之下，人與人之間的見面或會減少，但只要善用網上平台，亦可維繫人脈關係。以求職社交平台LinkedIn為例，求職者可以利用平台尋求感興趣的公司及機會，並與該部門或公司工作的人聯繫。LinkedIn有近80％的新職位未曾公開發布，因為那些職位均是透過人際網絡找到或為合適的人才而創建。除了LinkedIn外，求職者也可透過在招聘平台設定新職位提醒，從而獲得最快最新的工作消息。

【延伸閱讀】【搵工。轉工】失業轉行有咩選擇？5大受惠疫情行業

3. 積極跟進面試結果

部分行業或會因疫情而增聘人手，如本港的網購平台HKTV mall，最近正招聘物流及客戶服務等人手大量招聘下，或會導致人力資源部門工作量大增。求職者在面試時可問面試官何時可得到回音，然後根據答案，如未在該日期之前收到答覆，可主動向公司查詢，以免錯失工作機會。

4. 建立個人「品牌」

失業率高企，求職難度大增，求職者可透過建立個人品牌脫穎而出。僱主可能會透過Google搜尋求職者的背景，求職者應在簡歷或求職信以外，利用網上平台來展示自己的技能，包括創立社交專頁、創作YouTube影片、撰寫網誌或設計網站等，讓僱主能更了解你的才能及風格。

5. 提升個人技能

居家抗疫期間，為求職者提供充足的機會，透過網上課程來提升技能。不少外國知名大學如哈佛大學、麻省理工學院和耶魯大學就透Class Central提供免費課程，求職者可透過網上學習，培養在職場上具有競爭力的技能及知識

6. 針對職位撰寫簡歷

人力資源部門通常會收到大量的求職者的簡歷，未必會花時間仔細閱讀每份簡歷。因此，求職者應該重質不重量，針對應聘職位而撰寫及設計每份簡歷，重點提出符合職位的經驗，盡量清晰易明。

 

責任編輯：李瑩

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