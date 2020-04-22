▲ 宅經濟冒起 6大行業成為「疫市奇葩」

新冠肺炎疫情重創全球經濟，亦改變了人們的生活習慣，不少人減少外出，以減低感染新冠肺炎的風險。民眾留在家中的時間增加，因而催谷「宅經濟」發展，以下多個行業成為疫市贏家。

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1. 影視串流平台

多國政府實施居家限制令，民眾留在家中，對娛樂的需求上升，「煲劇」有否成為你留家娛樂之一？Netflix上季新增1580萬個付費訂戶，亦因需求上升，需將歐洲及亞洲等地的網絡流量調降，以減輕網路負荷；而另一個影視串流平台Disney+早前亦宣布全球付費用戶已超過5000萬。

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2. 外賣平台

不少人減少出外用膳，減少社交接觸，提供外賣服務平台的生意則顯著上升，外賣平台戶戶送（Deliveroo）早前接受本報查詢時透露，1及2月的訂單數目按月增加6成，按年增幅遠超1倍。據報道指，由於近期訂單激增，戶戶送已增聘約1000名司機負責運送食物，並開設第3家中央廚房應付潛在需求。

3. 在家健身工具

無法出外或到健身中心做運動，不少人改為在家運動。不少人會觀看網上健身影片，亦有人購買家用健身器材在家運動，相關器材銷量上升。

美國電子商貿研究機構Stackline早前發表報告，將今年3月的網購產品的銷量與去年同期的銷量比較，發現家用健身器材的銷量激增，重量訓練器材銷量升幅更達307%。

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4. 網上購物平台

疫情重創實體零售業，但網購市場的銷售就逆市上升。網購平台SHOPLINE香港區總經理韋百濤表示，該平台1至2月份的流量和訂單按年大幅增逾5成；單計1月份的數據顯示，平台的流量和訂單較去年旺季，即第4季度有更高增幅。

此外，港視（01137）旗下網上購物平台HKTVmall近日訂單激增，逆市續增聘人手。

5. 網絡視像會議工具

部分企業容許員工在家工作，對網絡視像會議工具爆紅，讓身處在家的員工亦可以透過視像鏡頭進行會議，或讓教師學生「停課不停學」。視像會議平台Zoom的全球用戶在過去3個月暴增20倍，但隨着傳出安全隱患，另一視像會議程式Google Meet使用量亦大增。Google雲端亞太區安全主管Mark Johnston表示，4月初開始，每天有超過200萬新用戶使用Google Meet，用了逾20億分鐘。

數碼轉型成為不少企業的課題，疫情亦加速他們轉型的步伐。一旦企業習慣使用網絡視像會議工具工作，日後亦需要依賴類似工具，其需求自然會上升。

6. 電子遊戲

在家時間增加，娛樂需求有增無減，除了「煲劇」，打機成為了他們不可或缺的娛樂之一。市場調查公司NPD集團（NPD Group）的研究報告顯示，PlayStation 4及Xbox One的銷量與去年同期相比增加逾25%。以任天堂Switch為例，美國3月銷量同比去年高出一倍多；早前本港有零售商出售任天堂Switch，亦引來大批市民排隊購買，Switch遊戲《集合啦！動物森友會》亦大熱。

責任編輯：曹佩鈞

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