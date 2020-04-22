【打破迷思】月供MPF恒指基金VS月供盈富基金 強積金回報係更好？

隨着新冠肺炎疫情不斷演化，投資市場變得不確定，同時引發了不少成員對基金表現的查詢，其中一個較熱門的話題是強積金指數追蹤基金是否與ETF表現看齊？

主動式管理基金講求基金經理選股的眼光，尤其現時受疫情所影響，股票市場表現反覆，令投資主動基金的基金經理的操作更具挑戰，亦令投資者更難選中一個長期「跑贏大市」的基金。所以一向以來，有不少投資者寧願選擇投資被動式管理基金，例如指數追蹤基金，透過支付相對較低的基金管理費，以獲取與大市相近的回報。

市場上的強積金計劃亦有指數基金，很多人喜歡以強積金計劃內的指數基金和股票市場內的交易所買賣基金（ETF）作比較，亦曾有報道以「投資強積金恒指基金與盈富基金費用相差十倍」為題來評論強積金收費昂貴。到底兩者之間有何分別？強積金計劃指數基金又是否如很多人所說，比購買ETF昂貴？

強積金和ETF其實屬兩個不同的體制，難以客觀地直接比較。強積金是一個每個月都要供款的儲蓄計劃，如果要用購買ETF的方法來作比較的話，月供股票計劃可能是一個和月供強積金最相似的操作方法。我們在以下的列表裏，撮要了一些強積金和月供股票計劃在產品特色上的一些不同之處。兩者皆以滙豐的產品--滙豐強積金的靈活供款和滙豐的月供股票計劃，分別投資於恒指基金及盈富基金 （02800） 以作比較，假設每月投資1,000元得出的結果。

【原文︰強積金指數基金vs交易所買賣基金】（收費文章）

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