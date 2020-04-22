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【出糧戶口】轉用銀行出糧戶口食息 邊間銀行有額外2%存款年利率？

日常開支 16:32 2020/04/22

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【出糧戶口】轉用銀行出糧戶口食息 邊間銀行有額外2%存款年利率？ -

受新冠肺炎疫情影響，本港失業率及就業不足率均創新高。面對放無薪假、凍薪及減薪的情況，打工仔應開源節流，轉用提供較高的活期存款年利率的出糧戶口，收多一蚊得一蚊。想知哪個出糧戶口的優惠最吸引，就要留意以下比較。

【延伸閱讀】【疫市理財】想在疫市求存　要學識5個理財技巧

恒生銀行

由即日起至6月30日，全新恒生出糧戶口客戶，於出糧期內持續每月出糧達10,000元或以上及符合指定要求，可享出糧獎賞最高1,200元Cash Dollars及繳付賬單獎賞最高100元Cash Dollars。

此外，合資格客戶在出糧期內首2個月在出糧戶口的首10萬元存款，可享2%額外港元儲蓄存款年利率。

每月平均出糧金額 透過網上登記獎賞
（Cash Dollars）		 透過電話或分行登記獎賞（Cash Dollars） 繳付賬單獎賞*（Cash Dollars）
80,000元或以上 1,200元 1,000元 100元
50,000至80,000元以下 1,000元 800元
30,000至50,000元以下 700元 500元 50元
10,000至30,000元以下 450元 250元 20元

*以出糧戶口繳付賬單3次或以上方可享有

渣打銀行

即日起至2019年6月30日，成功開立「渣打紅利出糧戶口」並使用自動轉賬出糧服務，月薪達2萬元以上，可享以下迎新優惠：

戶口類型 每月薪金金額 港元推廣儲蓄年利率
80,000元或以上 60,000至80,000元以下 20,000至60,000元以下
迎新優惠（亞洲萬里通里數／現金回贈）
渣打紅利出糧戶口 7,000里數或700元 4,000里數或400元 1,000里數或100元 1%年利率*

*適用於其「渣打紅利出糧戶口」300萬元或以下之存款結存。

新客戶開立「優先理財」及Premium理財戶口 ，並符合指定要求，可獲享新資金增長獎賞外，更可獲贈以下額外禮遇。

戶口 新資金金額
(港元或等值)		 回贈
優先理財 8,000,000元或以上 20,000里數或2,000元現金回贈
1,000,000元至7,999,999 5,000里數或500元現金回贈
Premium理財 200,000元或以上 2,000里數或200元現金回贈

 

【延伸閱讀】【理財教育】百萬富翁後悔沒教子女的6個理財觀念

東亞銀行

即日起至6月30日，成為東亞全新轉賬支薪客戶，可享以下優惠：

  • 以港元/美元/人民幣新資金敍造定期存款，可享特惠年利率
  • 額外3個月免費保管箱服務及年費9折優惠
  • 月供基金計劃首6個月毋須認購費
  • 新開證券附屬賬戶買入本地證券零佣金

大新銀行

全新出糧服務客戶選用大新銀行的360°「易出糧」服務，符合指定出糧戶口存款及選用指定銀行服務，可享高達2.5%的額外活期存款年利率。

出糧戶口存款額(港元) 可享最高額外活期存款年利率達*
選用出糧服務 同時選用出糧服務及指定銀行服務
800,000元或以上 1.6%        2.5%
100,000元或以上至800,000以下 1.4%        2.3%

* 每月可獲之額外利息上限為2,000元。

全新出糧服務客戶透過指定戶口以自動轉賬支薪，可獲高達1,000元大新信用卡免找數簽賬額。

每月薪金(港元） 大新信用卡免找數簽賬
VIP i-Account
綜合理財戶口		 優易綜合理財戶口 i-Account
綜合理財戶口
80,000元或以上 1,000元 600元 300元
50,000元或以上及80,000元以下 500元 200元
30,000元或以上及50,000元以下 300元 100元
10,000元或以上及30,000元以下 不適用 100元 不適用

信銀國際

由即日起至2020年6月30日，中信銀行(國際)「出糧plus」戶口，可享高達3,800元迎新禮遇。

  • 自動轉賬出糧獎賞高達1,800元
  • 設立直接付款授權服務指示高達800元
  • 自動轉賬出糧1周年獎賞高達1,000元
  • 轉數快獎賞高達200元
  • CITICfirst客戶可享首12個月高達1.68%港元/人民幣儲蓄存款年利率優惠

部份銀行出糧戶口迎新優惠

責任編輯：李瑩

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