【出糧戶口】轉用銀行出糧戶口食息 邊間銀行有額外2%存款年利率？

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受新冠肺炎疫情影響，本港失業率及就業不足率均創新高。面對放無薪假、凍薪及減薪的情況，打工仔應開源節流，轉用提供較高的活期存款年利率的出糧戶口，收多一蚊得一蚊。想知哪個出糧戶口的優惠最吸引，就要留意以下比較。
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由即日起至6月30日，全新恒生出糧戶口客戶，於出糧期內持續每月出糧達10,000元或以上及符合指定要求，可享出糧獎賞最高1,200元Cash Dollars及繳付賬單獎賞最高100元Cash Dollars。
此外，合資格客戶在出糧期內首2個月在出糧戶口的首10萬元存款，可享2%額外港元儲蓄存款年利率。
|每月平均出糧金額
|透過網上登記獎賞
（Cash Dollars）
|透過電話或分行登記獎賞（Cash Dollars）
|繳付賬單獎賞*（Cash Dollars）
|80,000元或以上
|1,200元
|1,000元
|100元
|50,000至80,000元以下
|1,000元
|800元
|30,000至50,000元以下
|700元
|500元
|50元
|10,000至30,000元以下
|450元
|250元
|20元
*以出糧戶口繳付賬單3次或以上方可享有
即日起至2019年6月30日，成功開立「渣打紅利出糧戶口」並使用自動轉賬出糧服務，月薪達2萬元以上，可享以下迎新優惠：
|戶口類型
|每月薪金金額
|港元推廣儲蓄年利率
|80,000元或以上
|60,000至80,000元以下
|20,000至60,000元以下
|迎新優惠（亞洲萬里通里數／現金回贈）
|渣打紅利出糧戶口
|7,000里數或700元
|4,000里數或400元
|1,000里數或100元
|1%年利率*
*適用於其「渣打紅利出糧戶口」300萬元或以下之存款結存。
新客戶開立「優先理財」及Premium理財戶口 ，並符合指定要求，可獲享新資金增長獎賞外，更可獲贈以下額外禮遇。
|戶口
|新資金金額
(港元或等值)
|回贈
|優先理財
|8,000,000元或以上
|20,000里數或2,000元現金回贈
|1,000,000元至7,999,999
|5,000里數或500元現金回贈
|Premium理財
|200,000元或以上
|2,000里數或200元現金回贈
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即日起至6月30日，成為東亞全新轉賬支薪客戶，可享以下優惠：
全新出糧服務客戶選用大新銀行的360°「易出糧」服務，符合指定出糧戶口存款及選用指定銀行服務，可享高達2.5%的額外活期存款年利率。
|出糧戶口存款額(港元)
|可享最高額外活期存款年利率達*
|選用出糧服務
|同時選用出糧服務及指定銀行服務
|800,000元或以上
|1.6%
|2.5%
|100,000元或以上至800,000以下
|1.4%
|2.3%
* 每月可獲之額外利息上限為2,000元。
全新出糧服務客戶透過指定戶口以自動轉賬支薪，可獲高達1,000元大新信用卡免找數簽賬額。
|每月薪金(港元）
|大新信用卡免找數簽賬額
|VIP i-Account
綜合理財戶口
|優易綜合理財戶口
|i-Account
綜合理財戶口
|80,000元或以上
|1,000元
|600元
|300元
|50,000元或以上及80,000元以下
|500元
|200元
|30,000元或以上及50,000元以下
|300元
|100元
|10,000元或以上及30,000元以下
|不適用
|100元
|不適用
由即日起至2020年6月30日，中信銀行(國際)「出糧plus」戶口，可享高達3,800元迎新禮遇。
責任編輯：李瑩
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欄名 : 生活理財