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【高官任命】入境處處長曾國衞升職成局長 月薪最少增7.5萬元

職場 12:53 2020/04/22

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特區政府問責班出現大調動，特首林鄭月娥問責班子大換班，三司十三局當中四名局長離任。當中有局長平調，部分人獲升職，機電工程署署長薛永恒升職為創新及科技局局長，由署長升職為局長；入境處處長曾國衞升任政制及內地事務局局長，由處長升職為局長，各自人工增幅有幾多？

根據政府資料，機電工程署署長的薪酬為首長級薪級表第5點，頂點月薪25.88萬元，而局長薪酬則劃一為34.81萬元，即薛永恒月薪最少大增近8.9萬元，增幅達34.5%。而入境處處長的薪酬為一般紀律人員（指揮官級）薪級表第4點，頂點月薪27.3萬元，而局長薪酬則劃一為34.81萬元，即曾國衞的月薪亦最少增加約7.5萬元，增幅達27.5%。

【延伸閱讀】政府今年請逾萬名公務員 投考公務員CRE及基本法測試明日接受申請

特區政府班子最新人事調動：

  • 民政事務局局長劉江華（離職）／勞福局副局長徐英偉（接任）
  • 公務員事務局局長羅智光（離職）／政制及內地事務局局長聶德權（接任）
  • 創新及科技局長楊偉雄（離職）／薛永恒（機電工程署署長）(接任)
  • 財經事務及庫務局局長劉怡翔（離職）／許正宇（金發局行政總監）(接任)
  • 政制及內地事務局局長聶德權（調職）／入境處處長曾國衞（接任）

責任編輯：李瑩

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