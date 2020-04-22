環球股市近幾周開始了近乎報復式的反彈，到底是已經擺脫熊市，或只是跌得太急後，因平淡倉及補倉引發的短暫回升，實屬難料，但股價大調整卻是發掘機會的好時機，以下兩隻股值得留意。

贛鋒受惠新能源車崛起

贛鋒鋰業 （01772） 是鋰電池及相關產品的製造商，從整體表現看，收入52.5億元（人民幣•下同），按年升7.3%。毛利為12.4億元，按年減少29.4%，主因是由於鋰化合物銷售價格下降令毛利下跌，加上2018年有因收購產生的額外收入，2019年卻沒有。

在供應方面，由於內地擴產，供應增加，所以令到碳酸鋰與氫氧化鋰價格下跌。在需求上，中國新能源汽車補貼去年退坡，需求驟降，進一步承受下跌壓力。

然而，在未來有幾點值得憧憬，特別是Tesla於內地銷售強勁。贛鋒鋰業的管理層表示，Tesla採購佔公司氫氧化鋰年總產能約20%。Tesla生產的汽車好賣，有助拉動贛鋒鋰業的產品需求。

除了Tesla外，寶馬是贛鋒鋰業另一個大客戶。於去年12月11日，公司與寶馬簽訂價值約5.4億歐元（約42億元人民幣）的第五代動力電池所需的氫氧化鋰定單。根據協議，公司將在2020年至2024年的五年間，為寶馬供應及製造氫氧化鋰。

事實上，贛鋒鋰業股價在消息刺激下從去年底已展開升勢，但受累於大市及內地新能源車銷售下挫，到2月中卻掉頭顯著回落。

國務院在3月31日確定，新能源汽車購置補貼和免徵購置稅政策延長兩年，所以相信公司隨後也可受惠，至於受惠程度有多大，則視乎新能源車銷情反彈力度，以及原預計於今年底及明年初擴產項目的是否按時達成。

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丘鈦料獲手機需求刺激

丘鈦科技 （01478） 主要生產攝像鏡頭模組及指紋識別模組。由於行業競爭劇烈加上產品升級良化程序上遇阻，所以丘鈦科技業績在2018年出現滑鐵盧，到2019年才逐步回復。

截至去年底財年，收入為131.7億元（人民幣•下同），按年升61.9%。毛利11.8億元，按年升234%。毛利率9%，較2018年4.3%。不過，強勁表現其實只屬重回正軌。

丘鈦科技能重生主要靠幾方面綜合帶動：

一、擴產令產能提升，帶動銷售；

二、優化產品結構。丘鈦科技現時主力銷售1,000萬像素及以上的攝像模組。另外，指紋識別模組產品2019年的銷售數量按年減5.2%，但平均單價升58.2%，收入同比增50.6%；

三、控制及壓縮成本。一是因為產能規模提升，加上利用率保持高水平，令邊際成本降低。生產自動化升級，員工成本下降。

由於全球面對疫情，手機在生產及需求方面均出現壓力，所以丘鈦科技的產品出貨也受影響。可是從3月出貨量來看，所有產品按月已明顯反彈，個別按年也錄得可觀增長，反映需求逐漸回復。

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在3月，800萬像素及以下攝像頭模組出貨量為1,058萬件，按月升231%，按年跌45.9%。1,000萬像素及以上攝像頭模組出貨量為2,214萬件，按月升106%，按年升45.1%。其中，3,200萬像素及以上攝像頭模組出貨量更佔788萬件，按月升207%，按年升84.3%。顯示高端產品需求較為理想。

丘鈦科技管理層於3月上旬表示，對3、4月定單審慎樂觀，預期3月內可回復正常生產水平，並會擴大印度產能分散風險，亦計劃開拓非Android客戶。看來3月出貨量如預期改善。

總括而言，投資者對內地製造業仍抱有戒心，這點可以理解及合理，所以雖然兩股有上升的潛力，但在注碼控制上也要做好。

（節錄）

【原文︰尋找兩隻有機會大翻身的潛力股】（收費文章）

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