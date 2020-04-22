香港人口罩今午2時起預售　金鶴拉麵指定分店拉麵買一送一

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 香港人口罩：今日2時起預售口罩

本地品牌「香港人口罩」將於今日（22日）下午2時起開放登記預售兩款口罩，口罩價錢分別為135元（50個裝）以及150元（30個）。另外，更提供「關愛版」優惠，長者等人士享低至每盒95元優惠價。

詳情：【港產口罩】香港人口罩周三開放預售 每盒50個裝售135元 （附預購詳情）

2. 金鶴拉麵：指定拉麵買一送一

由即日起至4月30日，北角和富道及天后砲台山蜆殼街兩間金鶴拉麵分店推出優惠。每晚6時起，惠顧（黑蒜醬油/ 醬油/ 鹽味）拉麵可享買一送一優惠。優惠拉麵數量有限，賣完即止，適用於堂食或外賣。

地址：

北角和富道6號嘉洋大廈地下A舖

電話：2219 9877

電話：2219 9877 天后炮台山蜆殼街6-16號寶榮大廈地下E號舖

電話： 3460 2398

3. 友和YOHO：今日早上10時出售口罩

友和Yoho將於今日（22日）早上10時出售600盒口罩，每盒50個售180元。

購買網站

詳情：【口罩供應】友和Yoho明早10時售口罩 每盒50個售180元（附購買連結）

撰文：hket小編

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