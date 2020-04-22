【港產口罩】香港人口罩開放預售 每盒50個裝售135元 （附預購網址）

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新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情持續蔓延，口罩成為重要防疫產品。本地品牌「香港人口罩」宣布，將於今日（22日）起開放登記預售兩款口罩，其中一款口罩規格達BFE≥95%，每盒50個裝售價為135元，更提供「關愛版」優惠，長者等人士享低至每盒95元優惠價。
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香港人口罩指，公司早前獲政府批出本地口罩生產資助，今次將預售2款口罩，分別為「歐盟EN14683-01」3層口罩及「台灣製醫療級軍用納米薄膜濾芯」5層口罩。是次預售提供長者、弱勢社群、有需要人士「關愛版」優惠，以低於成本價95元/盒（50個）出售「歐盟EN14683-01」3層口罩，限量500盒。
預售登記日期：4月22日（星期三）下午2時至4月23日（星期四）下午6時
預售登記網址：https：//hkermask.com
預售方法
預售名額為1萬名，成功者會收到認購手機短信，預售登記分2天進行，即日起至4月23日下午6時結束，登記先後不會影響購買之優先次序。登記系統只需輸入姓名、E-mail及香港手提電話號碼等資料即可，每個電話號碼及Email只可登記一次。預售期間同時舉行送禮活動，其中300名認購者將會獲贈多一盒口罩。
口罩規格
「歐盟EN14683-01」3層口罩
「台灣製醫療級軍用納米薄膜濾芯」5層口罩
責任編輯：李瑩
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欄名 : 消費錦囊