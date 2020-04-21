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【港產口罩】香港人口罩周三開放預售 每盒50個裝售135元 （附預購詳情）

消費錦囊 18:54 2020/04/21

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【港產口罩】香港人口罩周三開放預售 每盒50個裝售135元 （附預購詳情）

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情持續蔓延，口罩成為重要防疫產品。本地品牌「香港人口罩」宣布，將於明日(22日)起開放登記預售兩款口罩，其中一款口罩規格達BFE≥95%，每盒50個裝售價為135元，更提供「關愛版」優惠，長者等人士享低至每盒95元優惠價。

【延伸閱讀】【口罩供應】實惠網上抽籤預售CareHK成人兒童口罩 每盒50個裝售97.5元（附網購地址）

【延伸閱讀】【口罩供應】一田eShop 今日起至周四早上10時開售口罩（附購買教學）

香港人口罩指，公司早前獲政府批出本地口罩生產資助，今次將預售2款口罩，分別為「歐盟EN14683-01」3層口罩及「台灣製醫療級軍用納米薄膜濾芯」5層口罩。是次預售提供長者、弱勢社群、有需要人士「關愛版」優惠，以低於成本價95元/盒(50個)出售「歐盟EN14683-01」3層口罩，限量500盒。

預售登記日期：4月22日(星期三)下午2時至4月23日(星期四)下午6時

預售方法

預售名額為1萬名，成功者會收到認購手機短信，開售方式稍後會於「香港人口罩」Facebook專頁公布。預售期間同時舉行送禮活動，其中300名認購者將會獲贈多一盒口罩。

口罩規格

「歐盟EN14683-01」3層口罩

  • BFE（細菌過濾效率）≥95%
  • 售價：135元/盒(50個)
  • 關愛版優惠：95元/盒(50個)，限長者、弱勢社群、有需要人士，限量500盒。

「台灣製醫療級軍用納米薄膜濾芯」5層口罩

  • 售價：150元/盒(30個)
  • 據布料供應商提交測試報告，防護效能可達「ASTM F2100 Level 2」級別
  • PFE（微粒過濾效率）≥99%
  • BFE（細菌過濾效率）≥99%
  • VFE（病毒過濾效率）≥99%
  • 具輕、高透氣、防水、抗油、阻燃燒和耐高溫之特點

責任編輯：李瑩

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