【港產口罩】香港人口罩周三開放預售 每盒50個裝售135元 （附預購詳情）

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【口罩供應】友和Yoho明早10時售口罩 每盒50個售180元（附購買連結）
新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情持續蔓延，口罩成為重要防疫產品。本地品牌「香港人口罩」宣布，將於明日(22日)起開放登記預售兩款口罩，其中一款口罩規格達BFE≥95%，每盒50個裝售價為135元，更提供「關愛版」優惠，長者等人士享低至每盒95元優惠價。
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香港人口罩指，公司早前獲政府批出本地口罩生產資助，今次將預售2款口罩，分別為「歐盟EN14683-01」3層口罩及「台灣製醫療級軍用納米薄膜濾芯」5層口罩。是次預售提供長者、弱勢社群、有需要人士「關愛版」優惠，以低於成本價95元/盒(50個)出售「歐盟EN14683-01」3層口罩，限量500盒。
預售登記日期：4月22日(星期三)下午2時至4月23日(星期四)下午6時
預售方法
預售名額為1萬名，成功者會收到認購手機短信，開售方式稍後會於「香港人口罩」Facebook專頁公布。預售期間同時舉行送禮活動，其中300名認購者將會獲贈多一盒口罩。
口罩規格
「歐盟EN14683-01」3層口罩
「台灣製醫療級軍用納米薄膜濾芯」5層口罩
責任編輯：李瑩
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欄名 : 消費錦囊