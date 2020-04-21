【油價暴跌】負油價就以為入油可賺錢？ 搞清原油同汽油概念先

昨晚國際原油價急瀉，5月紐約期油曾一度低見-40.32美元負數，為歷史上首次，其後出現報復性反彈，現價約是-7.45美元，但仍是負數。所謂負油價，簡單說，即賣家要貼錢買家搬油。那如果駕車人士去油站入油，又是否代表入油時可以賺錢？就要首先搞清原油與車用燃油是不同的商品。

原油與車用燃油是不同

汽車使用的燃油為汽油及柴油，並非原油，而是由原油提煉成車用燃油，當中涉及及煉油、運輸等成本，再加上油商自身的營運成本，例如地價、地租、人工、廣告、油庫運作等，車用燃油的價格往往比原油價格為高。據消委會的即日車用燃油格價顯示，今日（21日）油價約是13.64港元。

雖然原油價格大幅下跌時，車用燃油的價格亦會跟隨下跌，但車用燃油的價格調整未必一定與原油價格相同，而油公司亦並非每日都調整其燃油零售價格。

另外，負油價只在紐約期油出現，另一重要國際油價指標布蘭特期油，仍然是正數，5月期貨價格約22.74美元。

本港車用燃油參考普氏平均價

當談到車用燃油價格時，本港油價經常被批評有「加快減慢」的現象。政府對此曾作出解釋，本港沒有煉油廠，本地出售的車用燃油全是進口成品油，是以新加坡無鉛汽油和車用柴油的離岸價（即普氏平均價）作指標。政府亦表示，本地燃油的零售價格與普氏平均價的趨勢相若。

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油價最跌原因

近月原油價格暴跌，有分析指新冠肺炎疫情令全球經濟市場停頓，燃油需求減少。另外是沙特阿拉伯與俄羅斯爆發油價戰，雖然目前雙方已達成減產協議，但減產幅度未及市場預料，在原油供過於求的情況下，導致油價下跌。

責任編輯︰陳啟昌

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