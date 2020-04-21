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【口罩供應】實惠網上抽籤預售CareHK成人兒童口罩 每盒50個裝售97.5元（附網購地址）

消費錦囊 16:58 2020/04/21

分享：

【口罩供應】實惠網上抽籤預售CareHK成人兒童口罩 每盒50個裝售97.5元（附網購地址）

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情持續蔓延，口罩成為重要防疫產品。實惠（Pricerite）公布，今日起至26日將會進行網上登記抽籤，開放預購「CareHK成人及兒童口罩」，每款數量各10萬個，每人限登記一次，可同時登記預購大人及小童，每人每款限購一盒，名額每款各2000位，成功中籤人士可於指定時間於Pricerite實惠門市取貨。

【延伸閱讀】百佳長者日優惠第2擊 本周三至周五憑長者咭指定貨品買1送1

實惠指，中籤人士將會在下周三（29日）獲手機短訊通知日期，未能成功預購人士將獲發相關電郵通知。而上一輪兒童口罩未中籤人士，將自動登記參加是次抽籤 (包括成人及兒童口罩)，如本次未能成功中籤，將會自動加入下一批次抽籤，無需重複登記。

網上登記網址：https://form.pricerite.com.hk/

網上登記時間: 4月21日中午12時至4月26日晚上11時59分



產品詳情

CareHK 成人口罩 (50個裝) 97.5元

  • ASTM Level 1
  • PFE 微粒子過濾效率 ≥ 98%
  • BFE 細菌過濾效率 ≥ 98%
  • 香港製造
  • 尺寸 17.5 x 9.5 cm


CareHK 兒童口罩 (50個裝) 97.5元

  • ASTM Level 1
  • PFE 微粒子過濾效率 ≥ 98%
  • BFE 細菌過濾效率 ≥ 98%
  • 香港製造
  • 尺寸 14.5 x 9.5 cm

責任編輯：李瑩

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欄名 : 消費錦囊

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