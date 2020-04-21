▲ 百佳長者日優惠第2擊 本周三至周五憑長者咭指定貨品買1送1 -

百佳早前將「長者日」優惠內容擴大，第二擊優惠將於本周三(4月22日)再度展開，老友記於全綫香港百佳及旗下超市購物並出示長者咭，即可享受有三重優惠。

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專屬周三購物優惠

每逢周三，長者均可繼續享受「超值牌」、「佳之選」或「金御膳」貨品9折購物優惠，品牌產品涵括必備食材及日常家居用品，照顧長者日常所需。

周三限定小禮品大贈送 （優惠期：4月22日）

長者於本周三在百佳店舖買滿150元，即可獲贈3盒維他奶。

每周三精選產品買一送一 （優惠期：4月22至24日）

百佳每周為長者悉心挑選8至9款常用食品、日用品及抗疫產品，逢星期三至星期五一連三天，長者憑「長者咭」於百佳購買同價同系列之指定產品，即可享用買一送一優惠。

責任編輯：李瑩

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