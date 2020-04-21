【Working holiday不吃香？】澳洲失業率勢升 外籍背包客要同澳洲人爭農場工

▲ 【Working holiday不吃香？】澳洲失業率上升 外籍背包客要同本地人爭工作

新冠肺炎疫情全球持續肆虐，港人工作假期（Working holiday）熱門目的地之一的澳洲錄得逾6,600宗確診個案，疫情拖累當地經濟。澳洲失業率料急升，有在澳洲的工作假期人士大嘆，當地農場提供的職位愈來愈少。

背包客要與澳洲人搶工作

彭博引述英國背包客Ryan James指，在過去一個多月，他每天都在尋找農場工作，他居住的布里斯本旅館也有16位背包客正在求職，但他大嘆「根本沒有農場工作」。

James和其他11.8萬名持工作假期簽證的背包客，要與澳洲的失業人士「爭飯碗」。在新冠肺炎疫情期間，背包客無法獲得澳洲政府對失業人士的緊急援助。James表示，背包客將被嚇跑且不再回來，他又警告，當一切恢復正常時，澳洲農業將再次依賴背包客。

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有農業團體表示，澳洲本季失業率料將倍增至10%，當地人對農場工作職位需求將暴增。當地經濟學家Saul Eslake指，居家檢疫措施結束後，澳洲將會再度需要依賴國際勞工，屆時可能出現勞動力短缺。

澳洲農業與資源經濟與科學局（Australian Bureau of Agricultural & Resource Economics & Sciences）去年發表調查，在季節性高峰期時，有三分之一的農業工作是由海外工人擔任。

為了回應外界對忽視工作假期人士的批評，當地政府早前已更改了簽證條款，在農場工作的背包客可延長逗留12個月。

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責任編輯︰陳啟昌

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