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【網購優惠】4大網上超市平台 一文看清免運要求及優惠

日常開支 17:59 2020/04/21

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【網購優惠】4大網上超市平台　免運要求及優惠一覽

受新冠肺炎疫情影響，不少人響應Stay Home，減少出外購物，而轉攻網上購物。本網整合四大超市網購優惠及免運要求，方便大家足不出戶選擇網購平台，購買日用品和食物。

【延伸閱讀】【疫市理財】信用卡超市購物優惠 折扣回贈攻略（附優惠比較）

HKTVmall

香港電視 （01137） 旗下HKTVmall主攻網購客，購物後可選擇於門市自取或上門派送。受疫情影響，如需送貨至有確診個案出現的大廈的訂單，均會安排於大廈樓下與送貨員交收；而選擇送貨至正在接受家居檢疫人士所居住的大廈的話，送貨員會將貨品放於門外。

門市/自取點自取：滿200元免運費；若未達免運費金額，VIP會員運費為40元，普通會員運費為80元
上門派送服務：普通會員滿500元免運費，VIP會員滿350元免運費；若未達免運費金額，VIP會員運費為40元，普通會員運費為80元

優惠

  • VIP會員逢星期四買滿500元可享95折
  • HKTVmall設有「閃購星期二」活動，逢星期二指定商品設有優惠

百佳網上超級市場

百佳設有網上超級市場服務，所出售的商品與實體店相若。因應疫情發展，百佳網店現提供「無接觸送貨」服務，把顧客所預訂之貨品，放置於客戶門外，並拍照作實，確認貨品送達。

送貨服務：購物滿600元或以上，即可免費享用送貨服務；少於600元，需付50元的送貨服務費（包括愉景灣、馬灣、東涌及香港國際機場）
店取易：買滿150元，即可免費使用「店取易」服務

優惠

  • 百佳設有「一買即賞」優惠，逢周五更新
  • 由即日起至2020年5月31日，於百佳網店消費滿250元，選用店取易服務並輸入優惠碼「CLICK15」，即減15元，優惠期內每個用戶最多可享2次優惠

惠康為您送

惠康網店的貨品與實體店相近，均提供新鮮、冷凍及急凍食品、雜貨及個人護理用品等予消費者選購。惟需注意，現時惠康將不接受住宅客戶以現金（包括現金禮券）或支票付款，故需以信用卡結賬。受疫情影響，惠康送貨時會將貨品擺放在顧客門前，並拍照確認。如大廈於14天內有確診個案，送貨職員會安排於該大廈的樓下交收。

送貨服務：消費滿500元（折扣後金額）可免運費；若未達免運費金額，需繳付30元運費
網購店取：消費滿200元（折扣後金額）可免運費；若未達免運費金額，需繳付30元運費

優惠
由即日起至4月30日，星期五使用恒生enJoy卡消費滿500元，可享8%現金回贈；其他日子可獲1.5%現金回贈

AEON網上購物城

除了網上超市外，AEON網上購物城更售賣電器及生活百貨等商品。惟所供應的商品會因應送貨地區而有不同。如需賺取AEON會員積分或享用會員感謝日折扣（只限網上超市），需先到網頁登入會員。

送貨服務：AEON會員購物滿500元免運費，非AEON會員購物滿800元免運費；若未達免運費金額，需繳付運費70元

優惠：AEON會員於感謝日（每月2號、20號）消費可享95折優惠

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 生活理財

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