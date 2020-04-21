▲ 【油價暴跌】汽車油價「加快減慢」 香港車用汽油價格貴絕全球

國際油價急跌，原油價格持續低迷，紐約5月期油合約更一度驚現負油價。除了投資者外，駕車人士或會比較留意原油價走勢，因會影響到汽車油費的支出。油價暴跌，香港的汽油價格反應並不明顯，其價格更是全球之冠？

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香港汽油柴油價格 全球之冠

國際油價監察網站globalpetrolprices追蹤全球164個國家及地區的車用汽油價格，截至今年4月13日的數據顯示，香港汽油價格以每公升16.74元（港元，下同），排名第一，更比排名第二的中非共和國每公升14.2元貴近兩成。排名第3位及第4位的分別為巴巴多斯和摩納哥，汽油價格每公升分別是13.79和13.28元。

亞洲的其他國家及地區中，新加坡以每公升10.88元，排名第20位；台灣、日本、南韓分別排名129、43位和49位；中國則位列101，每公升6.5元。馬來西亞的汽油價格是亞洲國家中最便宜，每公升2.24元。

柴油價格方面，香港一樣是位於全球之首，每公升13.6元，其次是摩納哥、巴巴多斯，以及瑞士和冰島。

責任編輯：李瑩

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