▲ 借貸前要睇真！甚麼是實際年利率？

貸款方案常常巧立名目，有些標榜自己「特低月平息」，有些乾脆說自己「免息」但要收取「手續費」，其實目標只有一個，令大家無法直接比較。事實是貸款就是錢從A手轉到B手，然後在約定的日子以約定的方式「連本帶利」從B手回到A手，沒有其他了。這個「利」應該要有一種Universal的方式計算，這個方式計算出來的利率便是「實際年利率」（Annualized Percentage Rate，APR）了。

【延伸閱讀】借貸小心中伏 還幾多要睇實際年利率！

實際年利率是甚麼？

與其解釋太多不如做幾道數學題：

1. 借100元，一年後還112元，APR是多少？

— 12% 2. 借100元，兩年後還125.44元，APR是多少？

— 都是12%【即係$125.44 = $100 x （1+12%）²】 3. 借100元，第一年後付利息12元，第二後還112元，APR是多少？

— 都是12%【第一年付了12元利息，尚餘總欠款維持100元，即第一題的情況了】 4. 借100元，零利息，但一開始被收了20.71元手續費但又有10元回贈，剩下89.29元，一年後還100元，APR是多少？— 都是12%【$100 = $89.29 x （1 + 12%）】 5. 借100元，零利息，但每月收取本金的0.5%作手續費，分100個月還，即每月還款1.5元，APR是多少？

— 都是（大概）12%（這個是月平息的概念，比較複雜）

一言蔽之，在考慮所有利息、手續費、服務費、雜費、還款假期、利息回贈、現金回贈、分期供款等花巧東西後，化繁為簡，變為我們最熟悉的那個利率便是「實際年利率」喇！

認識「實際年利率」有好處

好處只有一個，因為「實際年利率」是一個化繁為簡後的利率，赤條條無遮無掩無得花巧，所以是一個可以用來apple-to-apple用來直接比較不同貸款方案利息平貴的Rate！其他所有Rate甚麼手續費甚麼月平息基本上都可以掃開喇！

【延伸閱讀】「借錢梗要還」同「還得到先好借」有咩分別？

APR很好，但要小心別把優惠Double-count！

根據銀行公會的指示，如果銀行為客戶提供現金回贈時，是有責任同時提供「包括」和「不包括」現金回贈的APR，但在廣告Tagline時仍然可以選擇只寫其中一個 （當然是包括現金回贈的那個，因為那個APR較低嘛）。

以大新銀行「分期快應錢」做個例子，貸款額100萬元的特惠客戶一般可享2,500元的現金回贈，以12個還款期計算，當考慮這筆2,500元回贈時，特惠客戶的APR為1.98%，不考慮時則升至2.45%。

但當你瀏覽宣傳單張、瀏覽網頁或在分行被銷售的時候，經時會看到/聽到類似的話：「好抵㗎，如果借100萬元，APR低到1.98%，『仲有』2,500元現金回贈𠻹！」

留意返，魔鬼就在「仲有」兩隻字嗰度，1.98%已考慮2,500元現金回贈！所以唔應該係「仲有」，而應該係「包括咗」…… 一個不小心就會把優惠Double-count了！

另外一個可以降低APR的方法便是提供「首月還款假期」，即第二個月才開始還款，類似的Tagline包括：「好抵㗎，如果借100萬元，APR低到1.98%，『仲有』首月還款假期𠻹！」

謹記所有優惠也會影響APR，分清楚到底廣告/職員說的到底是「優惠前」還是「優惠後」的APR就能作出精明選擇了。

【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行小知識 （2） — 「實際年利率」是什麼概念 ？】

【關於作者】

兒時夢想做i-banker，結果做了bank worker，還要是retail那種。過去在各大小銀行不同部門流徙，叫人借錢、催人還錢、審批貸款、出股票app、出借錢app、出信用卡、廣告策劃、銷售管理、分行佈點、生物認證、電子排隊、機器學習、敏捷開發，到現在還未安定下來。不懂財經、不懂經濟，只想談一下「銀行」這回事。