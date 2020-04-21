一田今早10時售KF94口罩​​​​​​​　阿布泰推潑水節優惠低至3折

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠著數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 一田eShop：今早10時售KF94口罩

一田百貨（YATA） 將於今日早上10時於eShop，開售O2 KF94口罩（成人細碼）（20個盒裝）+ALCASAN消毒殺菌搓手液（500ml），售價為338元，限售1000套。

詳情可瀏覽：【口罩供應】一田eShop 周二至周四早上10時開售口罩（附購買教學）

2. 阿布泰：潑水節優惠低至3折

由即日起至4月26日，阿布泰全綫門市及網店會進行潑水節優惠。部分商品只需9.9元、19.9元，另設加1元多一件等優惠，折扣更低至3折，會員於門市購物全單可享額外9折。

在優惠期間，阿布泰網店的首100張單會送精美禮品包一份，買滿600元並輸入優惠碼「WATER10OFF」即享全單9折。此外，在4月20至26日每日下午1時45分，阿布泰會於facebook進行AboutLive直播「777優惠」，每日一款精選貨品會於網店以搶購價7元發售，限量77件。

詳情可瀏覽：潑水節優惠攻略

3. WeChat Pay HK：用「轉數快」轉賬送5元電子現金券

由即日起至4月26日，使用WeChat Pay HK內的「轉數快」功能，成功轉賬至其他戶口單筆滿50元，即可獲得一張消費滿10元減5元的電子現金券，該電子現金券可於所有接受WeChat Pay HK的指定香港商戶門店消費時使用。

條款及詳情

撰文：hket小編