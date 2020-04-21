  • 25°C
香港時間 : 2020421日 (二) 07:11
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

一田今早10時售KF94口罩​​​​​​​　阿布泰推潑水節優惠低至3折

消費錦囊 07:00 2020/04/21

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠著數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 一田eShop：今早10時售KF94口罩

一田百貨（YATA） 將於今日早上10時於eShop，開售O2 KF94口罩（成人細碼）（20個盒裝）+ALCASAN消毒殺菌搓手液（500ml），售價為338元，限售1000套。

詳情可瀏覽：【口罩供應】一田eShop 周二至周四早上10時開售口罩（附購買教學）

2. 阿布泰：潑水節優惠低至3折

由即日起至4月26日，阿布泰全綫門市及網店會進行潑水節優惠。部分商品只需9.9元、19.9元，另設加1元多一件等優惠，折扣更低至3折，會員於門市購物全單可享額外9折。

在優惠期間，阿布泰網店的首100張單會送精美禮品包一份，買滿600元並輸入優惠碼「WATER10OFF」即享全單9折。此外，在4月20至26日每日下午1時45分，阿布泰會於facebook進行AboutLive直播「777優惠」，每日一款精選貨品會於網店以搶購價7元發售，限量77件。

詳情可瀏覽：潑水節優惠攻略

3. WeChat Pay HK：用「轉數快」轉賬送5元電子現金券

由即日起至4月26日，使用WeChat Pay HK內的「轉數快」功能，成功轉賬至其他戶口單筆滿50元，即可獲得一張消費滿10元減5元的電子現金券，該電子現金券可於所有接受WeChat Pay HK的指定香港商戶門店消費時使用。

條款及詳情

 

撰文：hket小編

欄名 : 今日優惠精選

最新專欄文章 更多

今日優惠精選 - Yahoo今午3時派5,000個中童口罩 豐澤iClub會員Switch套裝2766元
2020/04/20
Yahoo今午3時派5,000個中童口罩 豐澤iClub會員Switch套裝2766元
今日優惠精選 - 友和今早10時開售口罩　Apple iPhone SE今晚8時起接受預售
2020/04/17
友和今早10時開售口罩　Apple iPhone SE今晚8時起接受預售
今日優惠精選 - Jollibee加盟foodpanda憑優惠碼即減50元 南記粉麵外賣自取買滿80元減10元
2020/04/16
Jollibee加盟foodpanda憑優惠碼即減50元 南記粉麵外賣自取買滿80元減10元
今日優惠精選 - Oxyair Mask今日開售口罩　Pacific Coffee特飲買一送一
2020/04/15
Oxyair Mask今日開售口罩　Pacific Coffee特飲買一送一
今日優惠精選 - Big Big Shop今午3時售口罩　誠品太古店優惠低至1折起
2020/04/14
Big Big Shop今午3時售口罩　誠品太古店優惠低至1折起

下一篇文章

【油價走勢】原油價格跌7成　汽車油價僅跌1成 點解汽車油價「加快減慢」？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【失業資助】渣打捐1000萬助劏房戶交租 每戶資助5000元周四起接受申請
【失業資助】渣打捐1000萬助劏房戶交租 每戶資助5000元周四起接受申請
【政府資助】第二輪防疫抗疫基金資助懶人包
【政府資助】第二輪防疫抗疫基金資助懶人包
【失業津貼】失業除了可申請綜援外 還有甚麼社會保障提供援助？
【失業津貼】失業除了可申請綜援外 還有甚麼社會保障提供援助？
【HKDSE】文憑試考生限定！惠康免費送威露士免洗搓手液（附領取方法）
【HKDSE】文憑試考生限定！惠康免費送威露士免洗搓手液（附領取方法）
【點心放題】最平168元！3間午市精緻點心放題
【點心放題】最平168元！3間午市精緻點心放題
【口罩返貨】LON-ON又一城店開售口罩 睇實全港連鎖店供貨詳情（不斷更新）
【口罩返貨】LON-ON又一城店開售口罩 睇實全港連鎖店供貨詳情（不斷更新）