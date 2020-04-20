【強積金】強積金業界正探討 「保就業工資補貼」MPF證明細節

▲ 滙豐指，「保就業工資補貼」包含職業退休保障計劃及強積金；料惠及人數較預期多。

強積金「一哥」滙豐指，目前強積金（MPF）業界正探討，為「保就業工資補貼」計劃中，有關申請提供的MPF供款證明、當中涉及的細節及處理辨法。而一眾受託人亦希望，當局能簡化申請程序，畢竟眼下經濟面臨嚴峻的考驗，失業率又創逾9年的新高，不少中小企飽受疫情重創而陷財困，望新措施可盡快令勞資雙方取得及時雨，以便急需救命錢作支援，冀能渡過難關。

滙豐發言人今天（4月20日）回應查詢透露 ， 截至今年3月31日底止，旗下強積金共有超過55萬個僱員帳戶，以及近3萬個自僱人士的強積金帳戶。另外，第二輪抗疫防疫基金的具體細節公布，職業退休保障計劃（ORSO）的供款，亦在涵蓋的合資格範圍，所以估計合資格人數會較首輪公布時預期為多。至於具體的合資格成員數字，仍在估算當中。

滙豐發言人又指，目前業界正硏究，為有關申請提供的供款證明、當中涉及的細節及處理辨法。而滙豐作為全港最大的強積金供應商之一，會在有關細節確認後全力配合，務求令旗下的客戶能盡快收到相關的資助。

而自第一輪「保就業計劃」公布至目前為止，收到了不少僱主及自僱人士為此作諮詢，主要希望能了解有關申請的細節安排。滙豐發言人提醒， 僱主及自僱人士要留意的，是政策主要的宗旨，是要求僱主不裁員，以及僱主於6月份、7月及8月的實際支薪人數，不得少於3月的總數；同時僱主需要提供強積金供款紀錄證明，而該段時間新聘的僱員，必需於受僱日起60日內登記及供款。

立法會於上周六（4月18日）終於通過政府的次輪抗疫防疫基金，當中包括「保就業」的工資補貼計劃，合資格取得補貼的僱員，須於3月底前擁有MPF帳戶，有業界指近日忙於處理市場人士趕於3月份供款的死線大限。

中銀保誠策略及業務渠道管理主管陳子樑表示，由於僱主最遲可於上周二（4月14日）才提交3月份的供款、以及新入職僱員等紀錄，相信強積金業界仍在處理有關資料。陳子樑進一步解釋，一般情況下，僱主需於每月10日或之前，提交上一個月份的供款資料，但因4月10日為一連4天的復活節公眾長假的首日，所以市場人士才順延至上周二才作供款。

不過，陳子樑拒評，旗下有多少合資格成員，符合新安排可申領相關資助。

問及行內人對新措施有否欠清晰或灰色地帶關注，陳子樑回應，相信政府會收集不同意見，盡量完善計劃，幫助有需要的企業和市民。而業界將全面配合政府，協助有關方面落實相關安排，令合資格的僱主和市民盡快受惠。他補充，自政府公布有關措施後，收到的查詢有所增加。而假如合資格的僱主和市民一向遵守MPF法例，將有助他們有效率地申領補貼。

另一受託人、BCT銀聯集團董事總經理及行政總裁劉嘉時認為，政府提出的「保就業」工資補貼計劃，須由僱主及自僱人士提出申請，最終受惠人士的數目，則視乎公司是否提交申請，以及是否符合申請資格，故暫難以估計受益人數。

劉嘉時又說，自政府公布次輪抗疫方案後，旗下前線職員每天接獲大量查詢，包括如何開立自僱人士或僱員戶口，以及所需時間，另外也有查詢關於申請工資補貼的條件、申請方法，以至不同情況下是否符合資格等問題。

身兼香港信託人公會副主席的劉嘉時說，業界也明白不少企業，尤其是中小企在疫情影響下急須財政支援，故以香港信託人公會副主席身份成立工作小組，與受託人及行政管理人等，冀能跟政策創新與統籌辦事處積極研究執行細節，例如提供相關數據等，大原則是如何盡量簡化流程，配合政府迅速落實計劃。

宏利重申，明白各行各業現正面對艱難時刻，歡迎政府推新一輪行業紓困措施，以助本港市民共渡時艱；宏利將在有關範疇，全力配合政府推紓困方案。而渣打大中華區高級經濟師劉健恆預料，本港失業率於第2季及第3季仍有上升壓力，甚至有機會超逾全球金融危機期間的5.5%高位；及至今年底才由現時1至3月的4.2%，回落至約5.2%左右。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪