▲ 【油價走勢】原油價格跌7成 汽車油價僅跌1成 點解汽車油價「加快減慢」？

油價走勢下跌，原油價格持續低迷，WTI 5月原油期貨更失守14美元水平，最新見約13美元，跌逾28%，創下21年來新低。有駕車習慣的人士，對原油價走勢會較為感敏，因為會影響他們的汽車油費的支出。不過早年消委會的報告已提出原油價與車用燃油牌價的升跌並不是一致的。

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原油油價與汽車油價關係

首先，進口到香港的車用燃油為汽油及柴油，並非原油。汽油及柴油包含煉油、運輸等成本，而統計處更會每月公布車用汽油、柴油等車用燃油價格。根據統計處公布的2月份價格，不含鉛汽油價格每公升是3.33港元。

至於駕車人士去油站入油的油價，為汽油牌價，以今日（20日）消委會的官網比較，普通汽油牌價最便宜的是中石化，每公升是13.564港元（扣除折扣後的淨價格）。汽油牌價較進口油價高，是因為計價時牽涉油公司多項營運成本。

消委會每日汽車油價比較︰按此

汽油牌價跌幅追不上原油跌幅

近月原油價格反覆，WTI期油價格從2月20日的53.38美元，跌至今日（20日）約13.33美元，共跌約75%，但根據消委會對本港普通級汽油的價格追踪，期間5間油公司的汽油牌價僅分別跌10%、10%、13%、10%及18%，汽油牌價跌幅追不上原油的跌幅。

汽油牌價「加快減慢」？

2013年初，WTI原油價格高企，一度見97美元，其後回落至2014年底53美元，當時有聲音批評油公司的汽油牌價加價速度快過減價，有「加快減慢」的情況。

消委會在2015年的報告指出，指出期間油公司的「加快減慢」的情況的確存在，當時油公司解釋由於汽油牌價除燃油進口價外，亦牽涉到其他成本，例如地價、行政費、推廣費等，因此油公司強調，汽油價格的調整幅度，未必完全跟隨國際油價走勢。

當時消委提出，油公司應增加訊息透明度，更頻密和詳細披露燃油進口價格，如就車用燃油零售市場作研究、審視和公開市場上的成本結構等建議。為增加透明度，消委會官網更會列出進口車用燃油價、原油價格、及油公司的汽車油價的數據，方便市民比較。

消委會油價數據︰按此

責任編輯︰陳啟昌