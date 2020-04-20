【定期存款】大新3個月港元定存年息2.5厘 存30萬賺息1875元

▲ 大新最新減3個月年息0.5厘，新息率僅2.5厘仍高踞5大「高息王」。

首間虛擬銀行、眾安銀行（ZA Bank）自從於3月24日正式開業以來快將滿月，本周四（4月23日）剛好踏入一個月，但業界暫未鬥加息迎戰還擊。擅打高息牌的大新（02356），最近更把3個月港元定存的年息驟削0.5厘，新息率至2.5厘。不過，如以相同存期計，仍高踞5大「高息王」。大新針對指定理財的新客戶，以至少30萬元新錢，利用指定遙距申請開戶，原本享3厘息，但自4月初已減至2.5厘，追息族由原本期內可賺息2,250元，現已驟減375元至1,875元。

比併3個月港元定存年息，目前市面上的破頂息，暫以上月底試業的天星銀行最高，其於4月開局即推5厘超高息，但初期只限2000名特選客戶。至於不計及小眾得益，普羅存戶較多能受惠的，則仍以工銀亞洲的4.2厘居前列。

緊接其後是信銀國際的3.8厘，而工銀亞洲及信銀國際兩間中資行，皆需指定理財戶以遙距的指定手機應用程式開立，以及新資金才享最高息。論及3個月期排高息榜第4位的，是上周四（16日）突再出擊的虛擬銀行眾安，新推3.5厘存息，玩法是針對新客，即日至4月30日止，現有客戶每推薦一名新客成功開立ZA Bank帳戶，推薦者可獲200元現金獎賞，現金獎賞並無上限。而新客戶則可獲兩厘加息券，如以該行3個月年息現為1.5厘，即變相加息至3.5厘。以上限5萬元計，可賺息437元。

專家指虛擬銀行連環出擊，相信主要「為谷上客量」，料傳統銀行仍隨拆息跌而減息，暫毋須逆市急於迎戰還擊。

事實上， 相比今年初眾安曾首創推開戶排名賽，3個月年息最高更達6.8厘；如今僅3.5厘，進取作風似有所收歛。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪