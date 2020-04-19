▲ 【種族歧視】先在非洲做實驗測試新型冠狀病毒疫苗惹爭議 歷史上美國也試過誘騙黑人測試疫苗醜聞

我說到黑歷史，在此，有兩層意義。第一：可恥、黑暗見不得光的歷史；第二：這段歷史真的與黑人有關。還記得較早前法國有公眾人物建議，如新冠肺炎疫苗推出時，可先在非洲做實驗，令公眾譁然。

美國曾以黑人做醫療實驗

盡管種族主義現今受到約束，但一些白人潛意識裏仍視深膚色族群為低等人類，在不自覺便說了出口。但原來在美國公共衞生歷史中，的確有過這麼一段以黑人做醫療實驗的「黑歷史」。

話說自一九三二年開始，美國公共衞生部（PHS）授權塔斯基吉研究所，進行一項研究梅毒傳播及致死情況的「塔斯基吉梅毒實驗」，他們想到徵集那些處於社會底層、無力支付醫療費用的黑人，以提供免費的體檢、來回程交通、午餐和一些小病治療及喪葬保險作利誘，換取他們同意成實驗對象。

誘騙200名健康黑人做測試

最後，研究所挑選了近四百名患有梅毒的貧困黑人，卻故意錯誤告知他們患了「壞血病」，還有二百名健康的黑人男子也被選中，用作對比研究。事實上，當時歐洲醫學界已經找到治療梅毒的特效藥——青黴素。

可是，美國聲稱要另闢前瞻性治療方法，拒絕在患梅毒的受試者身上用青黴素作治療。而他們的目的也不是為了醫病，連試藥也不是，他們只想蒐集關於梅毒感染的各項數據，觀察在有干預和無干預下的疾病變化而已。

採集脊髓液進行分析 過程痛不欲生

被實驗者對實驗目的毫不知情，並遭誘騙做着高危的脊髓穿刺，以便研究人員採集脊髓液進行分析。過程中痛不欲生，結果在三百九十九名受試者中，只有七十四人能活下來，令傳媒起疑遂明查暗訪，揭發了這個極不人道的美國醫療界大醜聞，本來用來救人的刀變成殺人刀。

美國人對過去種族主義不無反省，但種族階級不平等依然存在，今次疫情美國非洲裔社區受衝擊最大，死亡率亦最高，引起關注。

【原文：黑歷史】