▲ 書本濕水變皺唔使買過本新！ 日本網民用簡單3招即還原重生

大家有沒有試過不小心將水杯打翻，更沾濕了放在附近的書本。但濕透的書本無論是曬乾，或是用風筒吹乾，書本都會變皺，非常影響外觀，如果是自己的愛書或珍藏，就更加心痛。日本有網民就分享3個簡單步驟，將變皺的書「神還原」變回靚靚的樣貌。

有日本網民在社交媒體分享，他一邊浸浴時一邊看小說，書本不小心掉進水裏，更驚呼「（小說）要死了」！不過，他只用3個簡單步驟，就將小說還原到本來樣貌。其他網友看後都嘖嘖稱奇。如果你都有心愛的書本變皺了，即參考一下這位網友的救書方法吧！

▲ 有日本網民分享將變皺的書本還原到本來樣貌的過程。

1.把濕透的書本放進保鮮袋內，但緊記不要密封。

▲ 整本書濕透了。

▲ 將濕透的書本放進保鮮袋內，但緊記不要密封。

2.將書本連保鮮袋一同放到雪櫃的冰箱中，冷藏24小時。

▲ 將書本連保鮮袋一同放到雪櫃的冰格中，冷藏24小時。

3.最後將書本拿出來，再用重物一邊壓住，一邊解凍。

▲ 冷凍24小時後的效果，依然皺巴巴。

▲ Deeeeese7選擇用梳化壓住書本，但其他網民表示用字典等大型本書也可。

等待數小時後，就可以見到書本恢復平整了。雖然經過「復修」後，仍能看出一些皺痕，但能復活到這種程度已經很厲害了。

▲ 6小時後，小說已經復活了，和原來的樣貌差不多。

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責任編輯︰陳啟昌

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