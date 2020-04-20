【失業率創9年高】失業人士可申請哪些抗疫援助？

▲ 【失業資助】除綜援以外 失業人士可以申請哪些抗疫資助？

新冠肺炎打擊本港經濟，本港失業率今年1月至3月失業率升至4.2%，為逾9年新高。港府早前已公布向全港18歲或以上永久居民派發10,000元現金紓困，惟派錢需時。失業人士除了申請綜援外，又可以申請哪些資助計劃，以解燃眉之急？

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公益金及時抗疫基金

公益金早前宣布從撥款儲備中撥出1,000萬元，成立「公益金及時抗疫基金」。抗疫基金由2月12日開始運作，為期3個月，支援因新冠肺炎而遭受突變的個人或家庭，包括從事酒店、旅遊、餐飲、運輸及零售業的僱員，以及需接受檢疫隔離而影響生計的香港居民。

公益金會與現有的「及時雨基金」19間夥伴機構合作，機構社工將負責抗疫基金的審批程序及發放每宗受助個案的援助金額。有需要人士可按居所所在地區致電有關批核中心（各區批核中心），聯絡社工查詢申請事宜。每宗受助個案所獲援助金額為2,000元至10,000元不等，按家庭成員數目釐定。

愛心齊抗疫失業緊急援助計劃

非牟利慈善團體愛心力量將會向由2月起至今因疫情而失去收入的家庭，提供一次性的生活援助金。由4月8日起（或善款用完即止），合資格的家庭可申請有關資助，有關申請會於4月22日至6月10日（或善款用完即止）審批。獲批的家庭可獲派5,000元，每個家庭限領一次，名額200個家庭。如已申領綜援則不可申請此援助；如申請人於申請審核期間獲得工作，亦必須申報。

申請資格：

年滿18歲的香港居民 （取得香港居民身分不少於一年）

家庭失去收入，經濟困難（家庭為單位）

過去持續工作3個月，現時失業1個月或以上／從事餐飲業停薪留職的僱員

申請所需資料：

申請表格（下載）

身份證證明文件

申請前三個月家庭成員入息文件

解僱證明／餐飲業停薪留職證明／其他（如公司結業的報道）

準備好相關資料，可電郵至info@pol.org.hk或WhatsApp至92409494遞交有關申請。遞交資料後，會以面談或電話訪問形式確認申請者的受影響程度。若申請獲批，會以電話通知及以支票形式發放資助。

責任編輯：曹佩鈞

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