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【強積金】MPF業界忙應付3月供款死線 「保就業工資補貼」查詢驟增

退休及生活保障 16:36 2020/04/20

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BCT銀聯集團董事總經理及行政總裁劉嘉時指，最近收到不少MPF成員查詢，是否合資格取得「保就業」工資補貼計劃。

立法會於上周六（4月18日）終於通過政府的次輪抗疫防疫基金，當中包括「保就業」的工資補貼計劃，合資格取得補貼的僱員，須於3月底前擁有強積金（MPF）帳戶，有業界指近日忙於處理市場人士趕於3月份供款的死線大限。中銀保誠策略及業務渠道管理主管陳子樑表示，由於僱主最遲可於上周二（4月14日）才提交3月份的供款、以及新入職僱員等紀錄，相信強積金業界仍在處理有關資料。陳子樑進一步解釋，一般情況下，僱主需於每月10日或之前，提交上一個月份的供款資料，但因4月10日為一連4天的復活節公眾長假的首日，所以市場人士才順延至上周二才作供款。

不過，陳子樑拒評，旗下有多少合資格成員，符合新安排可申領相關資助。

問及行內人對新措施有否欠清晰或灰色地帶關注，陳子樑回應，相信政府會收集不同意見，盡量完善計劃，幫助有需要的企業和市民。而業界將全面配合政府，協助有關方面落實相關安排，令合資格的僱主和市民盡快受惠。他補充，自政府公布有關措施後，收到的查詢有所增加。而假如合資格的僱主和市民一向遵守MPF法例，將有助他們有效率地申領補貼。

另一受託人、BCT銀聯集團董事總經理及行政總裁劉嘉時認為，政府提出的「保就業」工資補貼計劃，須由僱主及自僱人士提出申請，最終受惠人士的數目，則視乎公司是否提交申請、以及是否符合申請資格，故暫難以估計受益人數。

劉嘉時又說，自政府公布次輪抗疫方案後，旗下前線職員每天接獲大量查詢，包括如何開立自僱人士或僱員戶口，以及所需時間，另外也有查詢關於申請工資補貼的條件、申請方法，以至不同情況下是否符合資格等問題。

身兼香港信託人公會副主席的劉嘉時又說，業界也明白不少企業，尤其是中小企在疫情影響下急須財政支援，故以香港信託人公會副主席身份成立工作小組，與受託人及行政管理人等，冀能跟政策創新與統籌辦事處積極研究執行細節，例如提供相關數據等，大原則是如何盡量簡化流程，配合政府迅速落實計劃，以便為急需救命錢者作支援。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : 強積金

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