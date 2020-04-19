【環境保護】污染法規增加　地球先生卻仍大病未癒

▲ 【環境保議】污染法規增加 地球先生卻仍大病未癒

打從上世紀1970年第一屆的地球日至今，各國相繼就廢物、空氣污染、水污染等訂定環保條例，理應有望改善生態系統，但1992年「地球先生病咗了」到最新的調查結果，都在在顯示地球先生「大病未癒」。

沒錯，我們是多了對應污染的法規，能管看得見的有形污染，但看不見的生態傷害，殺傷力可以更大。消費文化對天然資源的需索，劣質資本主義帶來的貪婪，創造出「買起個地球」式的揮霍和即棄生活方式，一面把大自然砸個稀巴爛，讓百萬物種瀕臨滅絕；另一面還排出污氣毒物，把天空搞出個洞、在海洋堆滿快比魚還多的塑膠垃圾，害地球先生長年高燒……。

50年前毋須擔心的全球氣候變化、生物多樣性問題，現在威脅人類的生死存亡。

年年響警鐘 人類置若罔聞

說實在，地球不用我們保護，因為人類死了，地球也不會滅亡。我們不善待生態系統，反而會惹怒地球先生，透過極端天氣、極地永凍土溶化釋出的病毒細菌，殺人類一個措手不及。

現在的生態系統，可能真的已不適合人類健康存活。每年的地球日都敲響一次提醒，而這鐘聲響得夠、也響得亮，只是人們彷彿都沒聽進去、甚或聽了但無動於衷。

美退巴黎協定 錯選了特朗普

有學者回應調查時，寫下過去50年人類最錯的事是vote for Trump。這個說法看似誇張，也不無道理。地球日源自美國，在千禧年的地球日，時任美國總統的克林頓在《時代》雜誌撰文強調：「美國必須領頭對抗歷史上最重大的環境挑戰。為了我們的孩子，為了我們的星球。」

諷刺的是，現任總統特朗普率先退出《巴黎協定》，重新開發石油，開環保的倒車，為高燒的地球多蓋幾張棉被，成為全球環保公敵。

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