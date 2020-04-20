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【失業資助】渣打捐1000萬助劏房戶交租 每戶資助5000元周四起接受申請

日常開支 16:47 2020/04/20

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【失業資助】渣打捐1000萬助劏房戶交租 每戶資助5000元周四起接受申請

新冠肺炎疫情持續，本港失業率持續攀升，不少人面對財政困難。渣打香港宣布向社聯捐出1,000萬元，為居住於劏房的家庭提供租金資助。租金資助設有2,000個名額，每戶可獲一筆過5,000元的資助，金額相等於劏房戶2019年的每月租金中位數，將於周四（23日）起接受申請。

【延伸閱讀】【失業津貼】失業除了可申請綜援外 還有甚麼社會保障提供援助？

社聯將會管理和監督整個租金資助計劃，透過15個非政府機構服務單位於4月23日至5月6日期間接受申請，申請人需符合以下條件：

  • 疫症前家庭月入上限為全港家庭每月入息中位數的75%，以4人家庭為例，即每月收入不多於約32,400元，及
  • 受疫症影響，家庭收入減少30%或以上，及
  • 家庭成員包括18歲或以下的受養子女，及
  • 非綜援受助家庭

社聯行政總裁蔡海偉表示，社聯最近就弱勢社群受疫情的影響進行調查，結果顯示大部分受訪者均失業或開工不足，收入減少5成以上，難以負擔生活開支，料租金資助計劃可及時紓緩劏房戶的經濟壓力。

社聯指，成功申請人將於2020年5月13日或之後陸續獲取資助金，並會透過「轉數快」發放予申請人，將於稍後直接向相關單位公布詳情。

責任編輯：李瑩

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