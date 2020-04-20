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【搵工轉行攻略】「特別‧愛增值」計劃有咩讀？唔符合資格仲有咩選擇？

職場 16:30 2020/04/20

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【搵工轉行攻略】「特別‧愛增值」計劃有咩讀？唔符合資格仲有咩選擇？

港府最新公布今年1月至3月失業率，升至4.2%，為逾9年高位。僱員再培訓局早前推出「特別・愛增值」計劃提供免費培訓和津貼，助失業或就業不足人士自我增值，盡快重投職場。失業人士想報讀「特別・愛增值」計劃有甚麼課程選擇？如不符合資格，想為轉行鋪路又有甚麼課程合適？

【延伸閱讀】【失業津貼】失業除了可申請綜援外 還有甚麼社會保障提供援助？

僱員再培訓局為去年6月1日後失業、就業不足或正放無薪假的人士，推出「特別・愛增值」計劃，提供2至3個月的綜合培訓課程合共66項課程，涵蓋「職業技能」、「創新科技」及「通用技能」範疇。

課程以「全日制」或「部分時間制」(即半日或晚間制) 模式進行，課程未有要求參加者需從事指定行業或設立學歷限制，每項課程出席率達80%的學員，可在課程完結後獲取特別津貼，符合相關課程畢業要求的學員可獲發證書。完成「全日制」或「職業技能」課程的學員，局方更會提供一般為期3個月的就業跟進服務，包括就業輔導、工作轉介、入職後跟進等。

報讀要求：

  • 在2019年6月1日或之後失業或就業不足人士，包括被僱主要求放取無薪假期（任何一個月內放取不少於4天無薪假期），或開工不足（任何一個月內的工作量 / 時數 / 收入只及2019年3月1日至5月31日期間的每月平均的80%或以下）的人士
  • 無指定行業或學歷限制，惟必須為香港合資格僱員；及
  • 須符合個別課程的入讀資格

課程選擇：

  • 「職業技能」課程設有54項「全日制」或「部分時間制」的課程，涵蓋23個行業範疇，包括建築及裝修、機電、保險、中醫保健、物流、物業管理及保安、社會服務、健康護理、美容及金融財務等行業。個別課程設有入讀資格，課程由不同的培訓機構提供。

  • 「創新科技」課程設有6項「部分時間制」課程，提供跨行業適用的資訊及通訊科技範疇訓練，包括網絡管理、區塊鏈、人工智能及大數據等。個別課程設有入讀資格，課程由不同的培訓機構提供。

  • 「通用技能」則設有設有「全日制」及「部分時間制」上課模式，涵蓋英文、普通話及資訊科技應用範疇。入讀門檻較其他課程低，僅要求能閱讀簡單中文及英文字母。

「特別・愛增值」計劃課程資料一覽

報讀方法：

申請人需填妥「特別．愛增值」計劃課程申請表，並提供身份證明文件、學歷證明及工作或專業資格證明。申請人可親身遞交申請表及相關證明文件至培訓機構，或將申請表及所需文件副本郵寄至培訓機構，並於開課前向相關培訓 機構出示文件正本。

第一期計劃即日起至6月30日接受申請，第二期計劃將於7月推出。

特別津貼：

特別津貼金額按學員的實際出席節數達80%或以上計算，並以每月4,000元為上限。不過，政府早前公布，計劃將每月最高津貼額由4,000元增至5,800元。

課程類別 每日津貼額
全日制課程 全日課堂：153.8 元
半日課堂：76.9元
部分時間制課程 部分時間制課程：76.9元

*最新特別津貼安排需留意政府公布。

未符「特別・愛增值」資料 都有得揀？

除了有津貼的「特別・愛增值」的課程，僱員再培訓局亦有專為失業人士提供就業掛鈎課程，範疇涵蓋近30個行業，費用全免。培訓機構會為出席率達8成的學員提供3至6個月的就業跟進服務，幫助學員重投勞動市場。

搜尋相關就業掛鈎培訓課程

此外，年滿18歲至70歲的人士亦可申請持續進修基金（CEF）積極裝備自己。持續進修基金的資助上限為2萬元，課程的範疇為所有資歷名冊登記的合資格課程，包括金融服務業、商業服務、旅遊業、語文、設計、創意工業、工作間的人際及個人才能、能力標準說明的課程等。不過，由於持續進修基金的資助需成功修畢相關課程後，才能申請有關資助。失業人士如未有足夠應急存備，或會造成額外的經濟負擔，如資金有限，可考慮就讀僱員再培訓局所提供的免費就業掛鈎課程。

【延伸閱讀】【經濟衰退】裝備自己 2萬元持續進修基金懶人包

責任編輯：李瑩

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