▲ 【在家煲劇】免費睇HBO GO一個月！三大影視串流平台「抗疫」優惠（附領取方法）

受新冠肺炎疫情影響，「留家抗疫」的人大增，「煲劇」更成為不少人消磨時間的活動，有影視串流平台及電訊商更推出「抗疫」優惠，提供免費節目供香港市民收看，當中更包括不少荷里活猛片、HBO自製劇及新聞等。

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Now E：免費開放Now E 2個月

電訊盈科早前宣布由4月9日至6月8日，開放Now E服務予香港觀眾，免費提供逾9,000小時的串流內容，涵蓋新聞、電影、劇集、綜藝娛樂及體育。

申請步驟：下載「Now E」應用程式，並輸入代碼「NowFree」即可。

Now E（Android／iOS）

現有客戶：現有Now TV客戶可於上述時間內，免費收看超過10條頻道及精選自選服務，當中包括荷里活猛片之家的HBO Family、MOViE MOViE等。

HBO GO：免費收看一個月

HBO GO在4月15日宣布，開放予香港觀眾免費收看節目一個月。觀眾毋須註冊或訂閱，即可透過應用程式免費觀看多部HBO，與HBO Asia的經典原創作品。免費收看的節目包括，《人在江湖》（The Sopranos）、《毒網風雲》（The Wire）、《傳媒家族繼承人》（Succession）、台劇《我們與惡的距離》、《通靈少女》及日劇《神探夏洛克小姐》等。

觀看網站

hmvod：免費試用一個月

hmvod早前曾推出「香港人免費用hmvod一個月」優惠，惟優惠已於3月結束。不過，hmvod亦有提供1個月免費試用服務。只需註冊就能免費試用。需要注意，在註冊時需要輸入付款資料，在試用期結束又未有打算繼續使用服務的話，謹記要取消訂閱服務，否則將會收取月費。

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責任編輯：曹佩鈞

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