【定期存款】宅經濟趨谷銀行加港元存息 存3個月穩陣4.2厘息

隨著今季愈多虛擬銀行進行試業，兩間虛擬銀行，眾安銀行（ZA Bank）及天星銀行皆出招推高息港元定期存款搶客，大行如東亞亦重推此3個月短存享兩厘息。專家指，業界部署下半年經濟漸恢復而先吸資，且迎戰虛銀突擊。

兩間虛擬銀行出招 眾安3個月3.5厘息

正式營業眾安銀行突於上周四（4月16日）新推3個月存息最高3.5厘，針對獲推薦的新客有「兩厘加息券」，在牌價的1.5厘變相加息至3.5厘，入場費只需1元。以上限5萬元計，期內可賺息437元。

翌日、即上周五（17日）現正試業的天星銀行隨即還擊，把3個月年息由1.85厘加0.45厘，新息率至2.3厘。至於該行於4月開局即向2,000名特選客推相同存期5厘息維持不變。

總觀市面上的3個月的港元定期存款，最高息率仍為工銀亞洲，存1,000元即享4.2厘，上限是10萬元，須透過「手機銀行e開戶」申請。

ING銀行大中華經濟師彭藹嬈指，虛銀鬥策動前哨戰，相信為要迎合新冠病毒顛覆市民的生活模式，且因現時約有兩成銀行分行營業受阻，宅經濟令網上理財盛行，新加入戰團者不惜燒錢谷客。

作者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪、陳啟昌