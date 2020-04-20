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【口罩供應】一田eShop 周二至周四早上10時開售口罩（附購買教學）

消費錦囊 11:41 2020/04/20

分享：

【口罩供應】一田eShop 周二至周四早上10時開售口罩（附購買教學）

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情持續蔓延，口罩供應持續緊張。一田百貨（YATA） 公布，將於明日（21日）至周四（23日）在一田eShop網上發售連同口罩的防疫套裝。

【延伸閱讀】【HKDSE】文憑試考生限定！惠康免費送威露士免洗搓手液（附領取方法）

一田表示，將於明日（21日）至周四（23日）早上10時於eShop開售連同口罩的防疫套裝，購買時帳戶連結YATA-Fans手機App，買滿1元可儲1分。每張訂單限購1套，違規者所有口罩訂單將會被取消，而不作另行通知。

購買網址：一田eShop

4月21日發售

  • O2 KF94口罩（成人細碼）（20個盒裝）+ALCASAN消毒殺菌搓手液（500ml）
    售價：338元/套，限售1000套


4月22日發售

  • MR SANITISER成人3層外科口罩（30個盒裝）+ALCASAN消毒殺菌搓手液（500ml）
    售價：268元/套 ，限售1800套


4月23日發售

  • MR SANITISER兒童3層外科口罩（40個盒裝）+ALCASAN消毒殺菌搓手液（500ml）
    售價：268元/套 ，限售2000套


4月24日發售

  • Ultra Ready中碼兒童外科過濾口罩（30個盒裝）+澳洲Sinicare消毒殺菌搓手液（250ml）
    售價：129元/套，限售180套
  • Ultra Ready加細碼兒童外科過濾口罩（30個盒裝）+澳洲Sinicare消毒殺菌搓手液（250ml）
    售價：129元/套，限售180套
  • 日本SKATER細碼兒童3層立體式口罩（10個裝）+澳洲Sinicare消毒殺菌搓手液（250ml）
    售價：109元/套，限售228套

購買步驟

1. 註冊或登入為會員

2. 預先登記送貨地址。

3. 揀選取貨方式。可選擇於沙田/大埔/荃灣/北角店免費自取，或加80元送貨。購物滿800元免費送貨。

4. 輸入信用卡資料並完成付款。

5. 收到完成訂單通知。

 

責任編輯：李瑩

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