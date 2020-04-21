  • 27°C
香港時間 : 2020421日 (二) 10:57
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【口罩供應】一田eShop 今日起至周四早上10時開售口罩（附購買教學）

消費錦囊 10:22 2020/04/21

分享：

【口罩供應】一田eShop 周二至周四早上10時開售口罩（附購買教學）

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情持續蔓延，口罩供應持續緊張。一田百貨（YATA） 公布，將於明日（21日）至周四（23日）在一田eShop網上發售連同口罩的防疫套裝。

【延伸閱讀】【HKDSE】文憑試考生限定！惠康免費送威露士免洗搓手液（附領取方法）

一田表示，將於明日（21日）至周四（23日）早上10時於eShop開售連同口罩的防疫套裝，購買時帳戶連結YATA-Fans手機App，買滿1元可儲1分。每張訂單限購1套，違規者所有口罩訂單將會被取消，而不作另行通知。

購買網址：一田eShop

4月21日發售

  • O2 KF94口罩（成人細碼）（20個盒裝）+ALCASAN消毒殺菌搓手液（500ml）
    售價：338元/套，限售1000套


4月22日發售

  • MR SANITISER成人3層外科口罩（30個盒裝）+ALCASAN消毒殺菌搓手液（500ml）
    售價：268元/套 ，限售1800套


4月23日發售

  • MR SANITISER兒童3層外科口罩（40個盒裝）+ALCASAN消毒殺菌搓手液（500ml）
    售價：268元/套 ，限售2000套


4月24日發售

  • Ultra Ready中碼兒童外科過濾口罩（30個盒裝）+澳洲Sinicare消毒殺菌搓手液（250ml）
    售價：129元/套，限售180套
  • Ultra Ready加細碼兒童外科過濾口罩（30個盒裝）+澳洲Sinicare消毒殺菌搓手液（250ml）
    售價：129元/套，限售180套
  • 日本SKATER細碼兒童3層立體式口罩（10個裝）+澳洲Sinicare消毒殺菌搓手液（250ml）
    售價：109元/套，限售228套

購買步驟

1. 註冊或登入為會員

2. 預先登記送貨地址。

3. 揀選取貨方式。可選擇於沙田/大埔/荃灣/北角店免費自取，或加80元送貨。購物滿800元免費送貨。

4. 輸入信用卡資料並完成付款。

5. 收到完成訂單通知。

 

責任編輯：李瑩

=======

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http：//bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http：//bit.ly/2ZN5x1l

欄名 : 消費錦囊

相關文章

【點心放題】最平168元！3間午市精緻點心放題
2020/04/18
【點心放題】最平168元！3間午市精緻點心放題
【疫市賺錢】二手物品有價有市 疫境執屋都能賺應急錢？
2020/04/19
【疫市賺錢】二手物品有價有市 疫境執屋都能賺應急錢？
【口罩供應】海關再檢獲4款口罩含菌超標　呼籲市民馬上停用（附圖）
2020/04/17
【口罩供應】海關再檢獲4款口罩含菌超標　呼籲市民馬上停用（附圖）
Yahoo今午3時派5,000個中童口罩 豐澤iClub會員Switch套裝2766元
2020/04/20
Yahoo今午3時派5,000個中童口罩 豐澤iClub會員Switch套裝2766元

最新專欄文章 更多

【口罩返貨】元朗好棧食品免費派口罩予長者 睇實全港連鎖店供貨詳情（不斷更新）
今日
【口罩返貨】元朗好棧食品免費派口罩予長者 睇實全港連鎖店供貨詳情（不斷更新）
【在家煲劇】免費睇HBO GO一個月！三大影視串流平台「抗疫」優惠（附領取方法）
2020/04/20
【在家煲劇】免費睇HBO GO一個月！三大影視串流平台「抗疫」優惠（附領取方法）
【口罩供應】Yahoo派5,000個中童口罩　今午3時用手機App免費換領（附換領教學）
2020/04/20
【口罩供應】Yahoo派5,000個中童口罩　今午3時用手機App免費換領（附換領教學）
【HKDSE】文憑試考生限定！惠康免費送威露士免洗搓手液（附領取方法）
2020/04/20
【HKDSE】文憑試考生限定！惠康免費送威露士免洗搓手液（附領取方法）
【點心放題】最平168元！3間午市精緻點心放題
2020/04/18
【點心放題】最平168元！3間午市精緻點心放題
消費資訊 口罩 一田 冠狀病毒 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

下一篇文章

【口罩返貨】元朗好棧食品免費派口罩予長者 睇實全港連鎖店供貨詳情（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【HKDSE】文憑試考生限定！惠康免費送威露士免洗搓手液（附領取方法）
【HKDSE】文憑試考生限定！惠康免費送威露士免洗搓手液（附領取方法）
【政府資助】第二輪防疫抗疫基金資助懶人包
【政府資助】第二輪防疫抗疫基金資助懶人包
【點心放題】最平168元！3間午市精緻點心放題
【點心放題】最平168元！3間午市精緻點心放題
【失業資助】渣打捐1000萬助劏房戶交租 每戶資助5000元周四起接受申請
【失業資助】渣打捐1000萬助劏房戶交租 每戶資助5000元周四起接受申請
【失業津貼】失業除了可申請綜援外 還有甚麼社會保障提供援助？
【失業津貼】失業除了可申請綜援外 還有甚麼社會保障提供援助？
【口罩返貨】元朗好棧食品免費派口罩予長者 睇實全港連鎖店供貨詳情（不斷更新）
【口罩返貨】元朗好棧食品免費派口罩予長者 睇實全港連鎖店供貨詳情（不斷更新）