【口罩供應】一田eShop 今日起至周四早上10時開售口罩（附購買教學）

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新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情持續蔓延，口罩供應持續緊張。一田百貨（YATA） 公布，將於明日（21日）至周四（23日）在一田eShop網上發售連同口罩的防疫套裝。
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一田表示，將於明日（21日）至周四（23日）早上10時於eShop開售連同口罩的防疫套裝，購買時帳戶連結YATA-Fans手機App，買滿1元可儲1分。每張訂單限購1套，違規者所有口罩訂單將會被取消，而不作另行通知。
購買網址：一田eShop
4月21日發售
4月22日發售
4月23日發售
4月24日發售
購買步驟
1. 註冊或登入為會員
2. 預先登記送貨地址。
3. 揀選取貨方式。可選擇於沙田/大埔/荃灣/北角店免費自取，或加80元送貨。購物滿800元免費送貨。
4. 輸入信用卡資料並完成付款。
5. 收到完成訂單通知。
責任編輯：李瑩
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欄名 : 消費錦囊