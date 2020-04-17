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熊市當前為何投資者應每月入貨？

博客 19:52 2020/04/17

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熊市當前為何投資者應每月入貨？

在過去，股市暴跌和經濟衰退往往是金融危機或資產泡沫爆破所造成。因此，在股壇初哥或是投資老手眼中，這次新型肺炎全球大流行引發的股災都與以往不一樣。

病毒肆虐對投資者的影響沒有先例可循。然而，這不代表我們應該遠離股市。在疫情最終受控前，我們不妨把握機會，繼續從中獲利。

那麼，在股災期間，投資者適宜採取甚麼策略呢？筆者會建議大家先發掘未來5年、10年或20年仍屹立不倒、並且表現理想的企業，而同樣重要的是，在之後，你應該定期對有關企業作出投資。如果沒有心水的話，盈富基金（02800）會是好選擇。

接下來，我將會解釋為何每月投資是明智之舉，尤其是在當前環境下，投資者更應該考慮這項策略。

平均成本法

「平均成本法」是指定期作出投資。採用這項方針的投資者會持續買入股票，而非動用大筆資金一次過入市。

對於很多人來說，平均成本法就是每月投資。舉例來說，如果你能在每月發薪水時撥出若干資金入市，長遠便能賺取不俗回報。

有些股民會傾向每兩個星期，或者每周投資固定金額。無論投資者決定怎樣運用平均成本法，該項策略都能助你克服市場波動。

投資者無法把握市場時機

動用巨額資金一次過入市時，投資者固然有機會撈底，但亦可能在最高位或接近高峰買入股票，故此我們需要採取平均成本法減低風險。

股市在本月部分日子錄得顯著波動，可見要在最低位入貨並不容易。事實上，根本無人能知股市何時觸底。

常言道，「市場討厭未知之數」，而這次全球病毒大流行的影響正好是一個巨大的不確定因素。

正因如此，投資者逐少下注，便能獲得有效的「對冲」保障。

只要無視市況，在每周、每月或每季同一時間增持股票，大家就能夠以輕鬆心態買入心儀企業。

保持自律

面對市場波動，大家仍然要緊記一點，那就是我們正在投資企業。在股災爆發時，很多人都會忘記自己買的是企業本身。

換言之，我們不應將股價下跌單純視為「屏幕上的數字變化」，而是應該留意企業能否在冠狀病毒疫情過去後捲土重來。

在復甦開始前，投資者宜保持自律，定期買入心水股票。


作者：Tim Philips

所提供的資料僅供一般參考之用，不擬提供作為個人投資或理財建議。作者沒持有以上股票。

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