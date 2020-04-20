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Yahoo今午3時派5,000個中童口罩 豐澤iClub會員Switch套裝2766元

消費錦囊 07:00 2020/04/20

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠著數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1、Yahoo今午3時派5,000個中童口罩

Yahoo（雅虎）將於4月20日下午3時派發5,000個日本3層式不織布口罩，適用於女性、中童使用，每位用戶可以換領一包5個口罩，每位用戶可以換領一包5個口罩，名額共1,000名，中童以及面細女士們都可以用到。

Yahoo APP今次派發的是日本呼吸快適口罩，口罩詳細規格中童或女性適用、PFE、BFE、VFE 99%、防止花粉、飛沫、細菌 99%、尺寸約14.5cm x 9.5 cm、獨立包裝。

【延伸閱讀】【口罩供應】Yahoo派5,000個中童口罩　周一3時用手機App免費換領（附換領教學）

2、豐澤：iClub會員限定 Nintendo Switch套裝 2766元

Switch Joy-Con 遊戲主機 (紅藍) X《集合啦！動物森友會》遊戲軟件套裝
• 售價: 2,766元
• 發售套裝數量: 200套

登記步驟：
1. 下載豐澤手機App，登記成為iClub會員 > http://bit.ly/2bSF79T
2. 於以下指定日期內進入網站進行登記抽籤
• 登記日期: 4月20日 (星期一) 上午10時 至4月21日 (星期二) 11時59分
• 登記連結 (將於4月20日上午10:00生效)：https://bit.ly/3agPso8
• 登記完成後，將隨機抽出200人到指定門市購買套裝

3、KFC恒生信用卡DORI優惠碼 買滿250元減50元

恒生信用卡客戶於恒生信用卡Chat with DORI 登記享用以下KFC好味速遞限時快閃優惠。

- 滿250元或以上，減50元；或
- 滿200元或以上，可獲贈肉丸家鄉雞皇飯1客
名額各5000個，優惠期至4月21日。

撰文：hket小編

欄名 : 今日優惠精選

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著數優惠 Yahoo 豐澤 Switch KFC 信用卡

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